4 TB in tasca: l'offerta sul disco esterno Toshiba

Quanto costa la sicurezza dei propri dati? C’è chi risponderebbe che non ha prezzo (e avrebbe ragione), ma l’offerta su Amazon per il disco fisso esterno da 4 GB della gamma Toshiba Canvio Basics lo fissa in soli 99 euro. È l’unità perfetta per archiviare file e contenuti di qualsiasi tipo, ideale per eseguire i backup, essenziali per chi ogni giorno lavora alla scrivania.

Metti al sicuro i dati con Toshiba Canvio Basics da 4 TB

Sfrutta lo standard USB 3.0 (il cavo è in dotazione) per garantire una velocità elevata durante lettura e scrittura, ma è retrocompatibile con USB 2.0. Inoltre, c’è il supporto a tutti i sistemi operativi in circolazione: Windows, macOS, ChromeOS, Linux e così via. Le dimensioni sono estremamente compatte e il design è quello visibile in queste immagini. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Promosso da molte recensioni positive con un voto medio pari a 4,4/5 stelle, il disco fisso esterno e portatile da 4 TB della linea Toshiba Canvio Basics è in vendita al prezzo di soli 99 euro su Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per chi cerca un HDD da tenere sempre sulla scrivania o da avere sempre con sé in movimento, nello zaino, in borsa o nella custodia del laptop.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata del prodotto e la sua spedizione gratuita a domicilio. Per la consegna sarà necessario attendere solo un paio di giorni. Chi sceglie di effettuare l’ordine ora lo riceverà direttamente a casa entro questa settimana, senza dover affrontare spese extra, allungando così le mani su un HDD che può contare sull’affidabilità di un marchio con una lunga esperienza nel settore.

