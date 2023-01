Toshiba Canvio Basics: HDD 1TB a prezzo stracciato

Ideale per storage e backup, il disco fisso esterno da 1 TB della linea Toshiba Canvio Basics si trova oggi in sconto su eBay grazie a una promozione dedicata. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon inserendo il codice ITPERHSB8DP23J7M all’atto del pagamento, da finalizzare poi con carta di credito o PayPal.

Disco fisso per storage e backup: lo sconto sul Toshiba da 1 TB

Si connette a qualsiasi dispositivo attraverso il cavo USB 3.2 fornito in dotazione, assicurando così una velocità elevata nel trasferimento dei dati. Compatibile con Windows, macOS (previa formattazione), Linux e ChromeOS, non necessita di alimentazione separata ha dimensioni pari a 78x109x14 millimetri e un peso che si attesta a soli 149 grammi, così da poter essere facilmente trasportato ovunque, anche nella borsa, nello zaino o nella custodia del notebook. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Un’ottima occasione, da non lasciarsi sfuggire, per allungare le mani su un’unità per lo storage affidabile e capiente: Toshiba Canvio Basics da 1 TB può essere tua al prezzo finale di soli 44,99 euro: devi solo attivare il coupon inserendo il codice ITPERHSB8DP23J7M prima di effettuare il pagamento.

Il prodotto si trova in Italia. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 168.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. Segnaliamo infine la disponibilità immediata con spedizione gratis a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro fine settimana sarà sulla tua scrivania.

