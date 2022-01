Toshiba Canvio Flex 2TB: l'hard disk professionale adatto a tutto

Se necessiti di tanto spazio di archiviazione in cui tenere sempre al sicuro una copia dei tuoi dati, abbiamo la soluzione perfetta per te. Si tratta del Toshiba Canvio Flex 2TB, un hard disk decisamente versatile e capiente, ideale per l’utilizzo quotidiano soprattutto per i professionisti, oggi disponibile su Amazon a soli 75 euro.

Hard disk esterno Toshiba Canvio Flex 2TB

Il design è piuttosto minimale ed elegante, in questo caso in una colorazione completamente Silver con una superficie anodizzata. Il formato è naturalmente compatto e decisamente leggero, pensato soprattutto per i professionisti che necessitano di una periferica semplice da trasportare. La capacità da 2TB consente di archiviare una grande quantità di file, dai semplici documenti ai più complessi progetti in 3D anche di dimensioni generose. Naturalmente, nulla vieta di archiviare foto o video o effettuare rapidamente backup del proprio computer. L’interfaccia utilizzata, infatti, è quella USB 3.2 che garantisce velocità fino a 530MB/s. Inevitabilmente è necessario che la porta USB a cui viene collegato supporti il medesimo standard per fruire delle massime prestazioni offerte. Tuttavia, è perfettamente retrocompatibile con gli standard precedenti, a patto di sacrificare parte della velocità.

Abbiamo parlato, però, di versatilità. L’utilizzo della specifica USB 3.2, insieme ai due cavi forniti in confezione, rendono l’hard disk compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo. Potrai collegarlo al Mac senza alcuna difficoltà attraverso il cavo Type-C, trattandosi inoltre di una periferica plug and play. Supporta quindi praticamente qualsiasi sistema operativo come Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, Android e iOS. Un’ottima alternativa anche come espansione di memoria per le console o per i tablet. Nel complesso un dispositivo senza dubbio pensato soprattutto per i professionisti, ma capace di adattarsi a qualsiasi uso. Da non sottovalutare, infine, sono i ben 3 anni di garanzia che Toshiba offre sul suo disco a riprova dell’affidabilità che lo caratterizza.

Grazie ad un piccolo sconto, il Toshiba Canvio Flex 2TB è oggi disponibile su Amazon a soli 74,80 euro.