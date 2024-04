Tot, apri subito il tuo conto aziendale a costo zero

Hai mai sentito parlare di Tot e dei suoi vantaggi? Se non lo conosci non preoccuparti perché scopriremo insieme di cosa si tratta, analizzando le sue caratteristiche! Tot è un conto online con IBAN italiano pensato appositamente per PMI e professionisti con partita IVA. Non a caso, si contraddistingue dai classici conti online perché è in grado di offrire una gestione del tutto flessibile delle proprie finanze aziendali.

Se anche tu oggi sei interessato ad aprire un conto aziendale che semplifica la gestione amministrativa, Tot è la soluzione più giusta per te: offre una carta di credito business, servizi digitali per i pagamenti e soluzioni per le esigenze fiscali, ma non solo. Con Tot hai molto più dei classici conti correnti aziendali:

un conto business con IBAN italiano

bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa

una carta di credito Visa Business

Per aprire il tuo conto aziendale Tot non ti resta che registrati in pochi minuti, verificare immediatamente i tuoi documenti, accedere al conto Tot, realizzato con Sella e attendere la tua carta di credito Visa. Ricorda che hai zero costi di apertura!

Il conto aziendale per ogni esigenza

Tot ti consente di avere, con un solo unico canone, un conto aziendale online con IBAN italiano, bonifici SEPA online in uscita fino a 250.000 euro d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per far pagare le deleghe I24 al tuo commercialista, pagamenti verso Pubblica Amministrazione con pagoPA, pagamenti tramite RiBa e una carta di credito Visa Business per tutte le spese aziendali.

Che aspetti? Parliamo di un conto ricco di vantaggi che può essere tuo a partire da soli 7 euro al mese con il piano Essentials. In alternativa, puoi scegliere il Plus a 15 euro al mese o il Premium a 32 euro anziché 39. Zero costi di apertura e solo 2 euro di bollo annuale!