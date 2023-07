Tot: conto e carta business per imprese e liberi professionisti

Con un solo unico canone, Tot mette a disposizione un conto aziendale online con IBAN italiano, bonifici SEPA online fino a 250.000 Euro d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24, pagamenti pagoPA, pagamenti tramite RiBa e una carta di credito Visa Business per tutte le spese aziendali.

Il conto di Tot è disponibile nei profili Essential (7 € al mese IVA esclusa) e Professional (15 € al mese IVA esclusa). È anche possibile scegliere una sottoscrizione annuale che offre un prezzo ridotto, e per tutti i nuovi clienti il primo mese è a canone zero.

I servizi offerti da Tot

La carta Visa Business Credit inclusa nel conto Tot è una carta che integra i sistemi di sicurezza più avanzati, permette di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless oppure tramite Google Pay, ed è accettata pressoché ovunque nel mondo proprio perché è riconosciuta come una vera e propria carta di credito. In più, richiedendo l’attivazione del plafond di credito, si avrà la possibilità di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi.

Il conto di Tot permette di semplificare al massimo la gestione amministrativa e contabile quotidiana, indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica che si utilizza. Il tutto grazie ad un sistema unico che riunisce in modo chiaro e comprensibile i dati e le informazioni che ti utili per l’amministrazione aziendale.

Grazie all’integrazione diretta con il Cassetto Fiscale aziendale è possibile importare automaticamente sull’account Tot tutte le fatture e tutti i corrispettivi.

In questo modo si avranno a disposizione tutti i dati perfettamente sincronizzati e provenienti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con la garanzia di non trovare discrepanze nelle cifre e limitare al massimo il rischio di fare errori.

L’interfaccia semplice e intuitiva di Tot consente di cercare, ordinare, categorizzare, filtrare e pagare le fatture senza mai uscire dal proprio account.

Inoltre, con il supporto dei grafici di riepilogo messi a disposizione dalla piattaforma, è possibile avere in qualsiasi momento una panoramica puntuale dell’andamento della propria azienda e dell’evoluzione delle performance dell’attività lavorativa.

Per provare Tot gratuitamente per un mese clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.