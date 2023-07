Tot, conto online con 30 giorni di canone gratuito

Se apri il conto corrente Tot il 1° mese è gratis per tutti i nuovi clienti. Non ne hai mai sentito parlare? Non preoccuparti ti spieghiamo le sue caratteristiche e i vantaggi in questo articolo.

Con Tot pagando un solo canone hai a disposizione un conto aziendale online con IBAN italiano, bonifici SEPA online fino a 250.000 euro d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online e non solo.

Non a caso, l’obiettivo di Tot è quello di mettere a tua disposizione diversi servizi come conto online con IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, pagoPA e RiBa, in un’unica offerta di banking.

Se hai sempre desiderato avere a portata di mano tutti questi servizi apri subito il tuo conto Tot e usufruisci i vantaggi che i classici conti correnti aziendali non sono in grado di offrirti.

Tuttavia, la carta Visa Business Credit di Tot è stata ideata per adattarsi al tuo business. Per questo motivo integra sistemi di sicurezza avanzati, permettendoti di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless oppure tramite Google Pay. Con Tot sei in grado di semplificare al massimo la tua gestione amministrativa e contabile quotidiana, indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica che utilizzi.

Di qualunque tipo sia la tua impresa, Tot è il conto online che soddisfa tutte le esigenze di gestione finanziaria della tua attività. Scegli subito tra essential e professional, a partire da 7 euro puoi infatti avere il meglio di Tot. Se invece effettui tante operazioni puoi effettuare l’upgrade e pagare solamente 15 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.