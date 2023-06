Tot: gestisci le finanze aziendali con semplicità

Il conto aziendale Tot offre una soluzione innovativa per le imprese, integrando in un unico canone conto business con IBAN italiano, bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa, una carta Visa Business Credit e uno strumento per importare automaticamente le fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con un semplice click.

La piattaforma di Tot offre una moderna interfaccia di pagamento per eseguire con la massima semplicità tutte le operazioni finanziarie. In particolare, il conto consente di pagare gli F24 direttamente online oppure di delegarli al proprio commercialista attraverso i collegamenti ai servizi Entratel e Fisconline già attivi sull’ account.

Inoltre, gli F24 possono essere etichettati per poterli identificare più facilmente e recuperarli successivamente senza dover aprirli uno per uno. Gli F24 ordinari e accise, ma anche gli F24 di tipo Semplificato e Precompilato possono essere ricondotti al modello ordinario con la verifica formale automatica dei dati inseriti che indicherà eventuali errori e dove correggere.

Con l’integrazione della piattaforma pagoPA, Tot offre la massima comodità nel pagare i tributi, le utenze, le rette, i bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso scuole, università oppure ospedali senza commissioni aggintive.

Grazie alla carta Visa Business Credit inclusa nel canone è possibile effettuare pagamenti con la massima semplicità e sicurezza sia online che nei negozi di tutto il mondo. La carta Visa Business non ha costi di emissione o spedizione.

I conti aziendali Tot sono gestiti in partnership con Banca Sella e i fondi depositati sono garantiti fino a 100.000 euro grazie alla protezione fornita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

Per provare Tot gratuitamente per un mese clicca qui.

