Tot: il conto aziendale che semplifica la gestione amministrativa

Il conto aziendale di Tot è un conto corrente completamente digitale progettato per semplificare la gestione amministrativa delle imprese. Questo conto combina versatilità e sicurezza in un unico pacchetto: con un canone unico, offre un conto aziendale online con IBAN italiano, bonifici SEPA online fino a 250.000 Euro, e una vasta gamma di servizi tra cui SDD, F24, pagoPA, RiBa e uno strumento per importare automaticamente lefatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con un semplice click.

È inclusa nel pacchetto anche una carta Visa Business Credit, questa carta di credito si adatta alle esigenze di qualsiasi business, offrendo acquisti online e offline, sia in modalità tradizionale che contactless. La carta supporta anche Google Pay e Apple Pay, ed è accettata globalmente. Inoltre, con l’opzione di plafond attivabile, è possibile gestire gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi.

Gestione amministrativa semplificata

Tot trasforma la gestione amministrativa e contabile in un processo snello e intuitivo. Il sistema riunisce in un unico luogo tutti i dati necessari per l’amministrazione aziendale, indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica utilizzato. Questo approccio unificato alla gestione dei dati semplifica notevolmente le operazioni quotidiane.

Grazie all’integrazione diretta con il Cassetto Fiscale Aziendale, Tot consente di importare automaticamente sul proprio account tutte le fatture e tutti i corrispettivi. Inoltre, consente di avere a disposizione tutti i dati perfettamente sincronizzati e provenienti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con la garanzia di non trovare discrepanze nelle cifre e limitare al massimo il rischio di fare errori. La piattaforma permette inoltre di organizzare e filtrare le fatture tra inviate e ricevute, oppure di categorizzarle tra incassate e da incassare, o tra pagate e non pagate.

Infine, grazie alla partnership con Banca Sella, Tot garantisce la sicurezza dei fondi dei clienti, che sono protetti fino a 100.000 Euro attraverso il Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi.

Per conoscere l’offerta completa di Tot clicca qui.

