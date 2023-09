Tot: il conto business che semplifica la gestione amministrativa

Tot offre un conto corrente business completamente digitale, con un IBAN italiano e una serie di strumenti integrati pensati per semplificare la gestione amministrativa aziendale.

Una delle caratteristiche del Conto Tot è la sua completa accessibilità online. Grazie a Tot è possibile gestire incassi e pagamenti in pochi click. Con un’unica quota mensile, questo conto business offre accesso a servizi come bonifici SEPA online, pagamenti SDD per finanziamenti e utenze, modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline, pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite pagoPA e pagamenti tramite RiBa. Tutto questo, unito alla carta di credito Visa Business, offre una soluzione completa per le esigenze finanziarie aziendali.

La carta Visa Business Credit di Tot è una soluzione versatile per i gli acquisti aziendali. Oltre ad integrare avanzati sistemi di sicurezza, questa carta permette di effettuare acquisti online e offline in vari modi, inclusi metodi di pagamento contactless, Google Pay e Apple Pay. Inoltre, è possibile richiedere l’attivazione del plafond per pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi.

Un’altra caratteristica distintiva del Conto Tot è la sua capacità di semplificare la gestione amministrativa aziendale. Indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica che si utilizza, Tot mette a disposizione uno strumento moderno che raccoglie in modo chiaro e comprensibile tutti i dati e le informazioni necessari per l’amministrazione aziendale. In più, Tot semplifica l’importazione automatica delle fatture dal cassetto fiscale, consentendo di organizzarle e pagarle con un solo click. Tutto questo da un’unica dashboard, semplificando notevolmente il lavoro quotidiano.

Tot è disponibile nei profili Essential (€7/mese) e Professional (€15/mese), con la possibilità di sottoscrizione annuale ad un prezzo ridotto. Il processo di apertura del Conto Tot è rapido e completamente online. Basta registrarsi in pochi minuti, verificare i documenti e si potrà subito accedere al proprio conto aziendale Tot. Per conoscere l’offerta completa di Tot clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.