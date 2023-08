Tot: il conto business che semplifica la gestione amministrativa

Tot offre un conto corrente online creato su misura per imprese e liberi professionisti che integra una serie di strumenti semplificare la gestione amministrativa e contabile aziendale.

Il conto business di Tot dispone di un IBAN italiano e permette di inviare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, con invii singoli fino a 250.000 Euro.

Inoltre, il conto include nel canone anche pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24, pagamenti pagoPA e pagamenti tramite RiBa.

Grazie all’integrazione con il cassetto fiscale, il conto di Tot consente di importare automaticamente le fatture, organizzarle e pagarle con un semplice click, migliorando efficienza e riducendo il rischio di errori nel processo di fatturazione.

Indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica che si utilizza, Tot riunisce in modo chiaro e comprensibile tutti i dati e le informazioni necessarie per l’amministrazione dell’azienda in un unico posto, rendendo tutto più facile.

Il conto Tot include nel canone anche una carta Visa Business Credit che offre la possibilità di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless oppure tramite Google Pay e Apple Pay. La carta è dotata dei sistemi di sicurezza più avanzati e ha accettazione globale, rendendola ideale per le necessità aziendali, ovunque nel mondo. Inoltre, è possibile richiedere l’attivazione di un plafond di credito che permette di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi, con una maggiore flessibilità finanziaria.

Tot è disponi in due piani, Essential (7 € al mese IVA esclusa) e Professional (15 € al mese IVA esclusa). Entrambi i piani prevedono uno sconto in caso di sottoscrizione annuale e per tutti i nuovi clienti il primo mese è a canone zero. Inoltre, il primo mese il canone è gratuito, questo consente di testare tutte le sue funzionalità a costo zero.

