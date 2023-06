Tot: il conto business che semplifica la gestione finanziaria aziendale

Tot mette a disposizione un conto aziendale online completo, con IBAN italiano e una serie di funzionalità per ottimizzare la gestione finanziaria di imprese e liberi professionisti.

Con la presenza di una carta Visa Business inclusa nel canone e la possibilità di pagare gli F24 direttamente online, Tot si posiziona come una soluzione all’avanguardia nel settore, offrendo alle aziende un modo semplice, efficiente e sicuro per gestire le proprie finanze.

Le funzionalità offerte da Tot

Tot offre un conto aziendale online completo di tutte le funzionalità necessarie per la gestione di spese e incassi, compresi bonifici SEPA, SDD, deleghe F24 e pagoPA.

Il conto è disponibile nei profili Essential e Professional, e include nel canone una carta Visa Business, accettata in qualsiasi parte del mondo e che consente di effettuare acquisti online e nei negozi in massima sicurezza.

Una delle funzionalità più apprezzate del conto Tot è la possibilità di pagare gli F24 direttamente online o di delegarli al proprio commercialista attraverso i collegamenti ai servizi Entratel e Fisconline già attivi sull’account.

La piattaforma offre una verifica formale automatica dei dati inseriti permettendo alle aziende di risparmiare tempo e sforzi nella gestione delle tasse. È possibile eseguire facilmente gli F24 Ordinari e Accise, e ricondurre al modello ordinario tutti gli F24 di tipo Semplificato e Precompilato.

Tot offre inoltre la possibilità di etichettare gli F24 per identificarli più facilmente e recuperarli in futuro senza doverli aprire uno per uno.

È incluso anche il servizio pagoPA, che consente di pagare con facilità tributi, utenze, rette, bolli e altri pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, scuole, università e ospedali senza commissioni aggiuntive.

Infine, il conto permette di saldare le fatture dei fornitori attraverso le Ricevute Bancarie (RiBa), direttamente dal conto aziendale Tot, sempre senza commissioni aggiuntive.

Per garantire la massima sicurezza, i conti aziendali Tot sono gestiti in partnership con Banca Sella e i fondi depositati sono garantiti fino a 100.000 euro grazie alla protezione fornita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta di Tot clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.