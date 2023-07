Tot: il conto business con tutti i servizi inclusi

Tot è la soluzione perfetta per gestire al meglio le finanze della propria azienda. Grazie ai suoi servizi innovativi, Tot mette a disposizione molto più di un semplice conto corrente.

Tot offre un conto business con IBAN italiano che consente di effettuare tutte le operazioni bancarie in modo semplice, rapido e completamente digitale. È possibile effettuare bonifici SEPA, SDD (addebiti diretti SEPA), F24 (per pagare imposte, contributi e tasse), pagoPA (il sistema di pagamento della pubblica amministrazione italiana) e RiBa (Ricevuta Bancaria), senza dover affrontare complicazioni burocratiche.

Inoltre, Tot offre la comodità di una carta Visa Business Credit inclusa nel canone e senza costi di emissione. La carta consente di effettuare pagamenti fisici e online ovunque, con tutti i vantaggi offerti da Visa.

La carta Visa Business di Tot può essere utilizzata in modalità tradizionale, contactless o virtuale, poiché già abilitata a servizi di mobile payment come Google Pay ed utilizzabile anche con servizi di pagamento come PayPal, Amazon Pay e Klarna.

Un altro servizio particolarmente utile offerto da Tot è la possibilità di importare automaticamente le proprie fatture e tutti corrispettivi dal cassetto fiscale.

Si avranno a disposizione tutti i dati perfettamente sincronizzati e provenienti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con la garanzia di non trovare discrepanze nelle cifre e limitare al massimo il rischio di fare errori.

Il conto permette anche di filtrare le fatture inviate e ricevute, oppure di categorizzarle tra incassate e da incassare, o tra pagate e non pagate per organizzarle in modo semplice e ordinato.

Inoltre, con il supporto dei grafici di riepilogo, Tot permette di avere una panoramica puntuale dell’andamento della propria azienda e dell’evoluzione delle performance dell’ attività lavorativa.

Il supporto clienti di Tot è disponibile e raggiungibile dalla live chat integrata all’interno dell’ account Tot, via email, o anche attraverso il community forum.

Per conoscere l’offerta completa di Tot clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.