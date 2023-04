Tot: il conto business per una gestione finanziaria smart

Tot è la soluzione di banking dedicata ad imprese e liberi professionisti che include IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24 e pagoPA.

Il conto integra una vasta gamma di servizi che permettono di gestire tutti gli aspetti finanziari della propria attività.

Con le sue funzionalità avanzate, Tot permette di effettuare qualsiasi tipo di pagamento con la massima semplicità.

Dal conto è possibile pagare gli F24 Ordinari e Accise, ma anche ricondurre al modello ordinario tutti gli F24 di tipo Semplificato e Precompilato. I collegamenti ai servizi Entratel e Fisconline sono già attivi sull’ account e permettono anche di delegare il pagamento degli F24 al proprio commercialista che potrà pagare online le deleghe I24 con addebito diretto sul conto Tot.

Grazie alla piattaforma pagoPA integrata in Tot, è possibile pagare nella massima comodità anche tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso scuole, università oppure ospedali. Non sono previste commissioni aggiuntive, i pagamenti pagoPA sono sempre inclusi e si possono persino programmare fino a 90 giorni in anticipo.

Attraverso la piattaforma di Tot è possibile anche allegare facilmente fotografie e file di ricevute, scontrini e fatture a tutti i pagamenti, sia in entrata che in uscita, così da tenere sempre le spese aziendali in ordine.

Il conto include una carta di credito Visa Business, senza costi di emissione, commissioni annuali o costi di spedizione. La carta consente di effettuare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo, nella massima sicurezza e può essere utilizzata in modalità tradizionale, contactless o virtuale.

