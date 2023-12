Tot: il conto che rende tutto più semplice per la tua azienda

Tot è il conto perfetto per le aziende e i professionisti alla ricerca di un prodotto finanziario che semplifichi tutte le operazioni gestionali. Fornisce un’unica piattaforma da cui poter effettuare i movimenti classici, nonché gestire fatture e contabilità, avendo sempre a portata di mano l’aiuto e il supporto di esperti e persino di una community.

Tot: il conto corrente per la tua azienda

Con Tot, hai a disposizione un conto aziendale online con IBAN italiano, che ti permette di effettuare incassi e pagamenti a portata di click. Puoi fare bonifici SEPA online in uscita fino a 250.000€ d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per far pagare le deleghe I24 al tuo commercialista, pagamenti verso Pubblica Amministrazione con pagoPA, pagamenti tramite RiBa e molto altro.

Il conto è abbinato a una carta di credito VISA Business, che offre diversi vantaggi per i tuoi acquisti aziendali. Questa integra i sistemi di sicurezza più avanzati, ti permette di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless, oppure anche tramite portafogli digitali Google Pay o Apple Pay, oltre ad essere accettata pressoché ovunque nel mondo grazie al circuito di pagamento. E richiedendo l’attivazione del plafond, avrai anche la possibilità di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi.

Ma non è tutto. Con Tot sei in grado di semplificare al massimo la tua gestione amministrativa e contabile quotidiana, indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica che utilizzi. Il tutto grazie ad un sistema unico che riunisce in modo chiaro e comprensibile i dati e le informazioni che ti servono per l’amministrazione della tua azienda, all’interno di un solo, unico posto. Puoi anche importare automaticamente le tue fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con un semplice click.

Il conto è realizzato in collaborazione con Banca Sella, la più grande banca privata italiana, che fornisce i servizi di banking ed è depositaria dei fondi. Aderendo al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, i tuoi capitali sono protetti fino a 100.000€.

Puoi infine contare sull’assistenza raggiungibile tramite chat, o via email, nonché sulla community e i consulenti dedicati per qualsiasi aiuto ti serva.

