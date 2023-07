Tot: il conto digitale per imprese e liberi professionisti

Tot offre un conto business online ricco di funzionalità pensate per semplificare la gestione finanziaria delle aziende.

Questo conto dispone di un IBAN italiano e include nel canone bonifici SEPA online fino a 250.000 Euro d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24, pagamenti pagoPA, pagamenti tramite RiBa e una carta di credito Visa Business per tutte le spese aziendali.

I servizi offerti da Tot

La piattaforma di Tot permette di semplificare al massimo la gestione amministrativa e contabile quotidiana,

il tutto grazie ad un sistema unico che riunisce in modo chiaro e comprensibile i dati e le informazioni che servono per l’amministrazione della tua azienda in un’unica interfaccia intuitiva.

Grazie all’integrazione diretta con il Cassetto Fiscale aziendale, è possibile importare automaticamente sul tuo account Tot tutte le tue fatture e tutti i corrispettivi.

Questo consente di avere sempre a disposizione tutti i dati perfettamente sincronizzati e provenienti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con la garanzia di non trovare discrepanze nelle cifre e limitare al massimo il rischio di fare errori.

Tot consente anche di organizzare e filtrare le fatture tra inviate e ricevute, oppure di categorizzarle tra incassate e da incassare, o tra pagate e non pagate e, con il supporto dei grafici di riepilogo, la piattaforma permette di avere sempre una panoramica puntuale dell’andamento dell’azienda.

Il conto include nel canone una carta Visa Business Credit che integra i sistemi di sicurezza più avanzati, e permette di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless oppure tramite Google Pay. La carta è accettata pressoché ovunque nel mondo e, richiedendo l’attivazione del plafond di credito, offre la possibilità di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi.

Il conto di Tot è disponibile nei profili Essential (7 € al mese IVA esclusa) e Professional (15 € al mese IVA esclusa). È anche possibile scegliere una sottoscrizione annuale ad un prezzo ridotto, e per tutti i nuovi clienti il primo mese è a canone zero.

