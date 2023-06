Tot: il conto pensato per imprese e professionisti

Tot offre una soluzione innovativa e conveniente per tutte le imprese che desiderano semplificare la loro gestione finanziaria e risparmiare tempo ed energie preziose per concentrarsi sulle attività principali del loro business.

Il conto di Tot è creato su misura per le aziende e i liberi professionisti ed integra numerose funzionalità per rispondere ad ogni esigenza.

Il conto include IBAN italiano, bonifici SEPA, SDD, funzionalità per la gestione di spese e incassi, deleghe F24 e pagoPA, e una carta di credito Visa Business.

La carta Visa Business Credit di Tot consente di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless oppure tramite Google Pay, ed è accettata ovunque nel mondo.

Non sono previsti costi di emissione o spedizione per la carta, ed è utilizzabile sin da subito in modalità virtuale. In più, grazie alla tecnologia dual–mode la carta consente di passare dalla modalità debito a quella di credito e viceversa senza dover richiederne una nuova.

Grazie alle funzionalità integrate per la gestione di spese e incassi, è possibile tenere sotto controllo le transazioni effettuate e inviare o ricevere pagamenti in modo immediato e sicuro.

Tot permette anche di pagare in con comodità i modelli di F24 Semplificato, Ordinario e Accise direttamente dal conto. Non sarà più necessario compilare vecchi moduli pieni di campi e righe: con Tot si avrà accesso ad un’interfaccia semplice ed intuitiva che permette di gestire in completa autonomia e online, il pagamento di imposte, tasse e contributi della propria attività.

Infine, tutti pagamenti verso la Pubblica Amministrazioni pagoPA sono sempre inclusi nel canone del conto e si possono programmare fino a 90 giorni in anticipo.

Per conoscere l’offerta completa di Tot clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.