Tot: la piattaforma 100% online che semplifica la gestione aziendale

Trovare un conto aziendale che soddisfi davvero tutte le necessità della tua impresa può essere difficile. Per fortuna c’è Tot che, con il suo conto business dotato di IBAN italiano, vuole rivoluzionare la gestione aziendale. Tra le numerose offerte, la più interessante include la carta Visa Business, bonifici SEPA, SDD e pagamenti F24 e pagoPA senza spese di commissione. Tot offre anche un’interessante promozione: piano Plus gratis per 3 mesi.

Tot: la soluzione ideale per la gestione aziendale

Sono diversi gli aspetti che rendono Tot un conto business così speciale. Prima di tutto, puoi scegliere tra tre diversi piani. Il primo, Essentials, costa 9 euro al mese + IVA e include gli strumenti di banking necessari per le attività quotidiane. Il piano Plus, a 19 euro al mese + IVA dopo i primi 3 mesi gratuiti, è perfetto se vuoi tenere sotto controllo incassi e pagamenti. Infine, il piano Premium, a 39 euro al mese + IVA invece di 49 euro, offre gestione avanzata e supporto per più utenti.

I conti aziendali online consentono di inviare bonifici SEPA fino a 250.000 euro, i pagamenti SDD per finanziamenti e utenze, degli F24 online e di collegarti con Entratel e Fisconline. Tutto questo senza commissioni aggiuntive e con la sicurezza garantita da Banca Sella. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce inoltre i tuoi fondi fino a 100.000 euro.

Parliamo della carta Visa Business Credit di Tot. È perfetta per acquisti online e offline ed è accettata in tutto il mondo grazie ai suoi avanzati sistemi di sicurezza. Se attivi il plafond, puoi pagare gli acquisti aziendali fino a 40 giorni senza interessi.

Inoltre, usando la sezione Amministrazione, puoi importare fatture e corrispettivi direttamente nella tua Area Privata, sincronizzando il cassetto fiscale della tua azienda. Questo ti permette di avere una visione completa dei tuoi movimenti finanziari. Pagare fornitori è anche molto veloce: il bonifico in uscita viene automaticamente compilato con i dati inclusi in ciascuna fattura ricevuta, rendendo la gestione aziendale meno stressante.

Come hai visto, Tot è una vera rivoluzione nel mondo del banking aziendale. Aprilo oggi e approfitta dei 3 mesi gratuiti del piano Plus.