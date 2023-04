Tot: la soluzione di banking online dedicata alle aziende

Tot è una soluzione di banking 100% digitale, innovativa e flessibile pensata su misura per aziende e liberi professionisti.

In un solo unico canone, Tot include un conto con IBAN italiano, bonifici SEPA online fino a 250.000 € d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24, pagamenti pagoPA e una carta di credito Visa Business per tutte le spese aziendali.

Disponibile in versione Essential o Professional, il conto si attiva online in pochi click ed il primo mese è gratuito.

Il conto include una carta Visa Business Credit che consente di effettuare acquisti online e nei negozi nella massima sicurezza, permette di noleggiare auto e prenotare hotel ovunque nel mondo e, grazie alla protezione su acquisti e prelievi inclusa, si è protetti in caso di furto o utilizzo fraudolento e tutelati dagli imprevisti di viaggio.

La piattaforma offre anche una vasta gamma di strumenti per semplificare la gestione delle spese aziendali, consentendo di avere sempre sotto controllo il proprio budget.

Il conto consente di inviare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, con invii singoli fino a 250.000 €. Si possono programmare i pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo, ripetere i bonifici con due semplici click ed esportare la lista delle transazioni effettuate.

Inoltre è possibile pagare i modelli di F24 ordinario, semplificato o accise direttamente online utilizzando un’unica moderna interfaccia semplice. Una volta effettuato il pagamento è anche possibile etichettare gli F24 per poterli identificare più facilmente e recuperarli successivamente senza dover aprirli uno per uno.

