Tot: la soluzione innovativa per il tuo conto aziendale

Gestire la contabilità e le finanze di un’azienda può essere una sfida complessa. Tot offre una soluzione bancaria aziendale che semplifica la gestione amministrativa in modo significativo. Con un conto aziendale completo, una carta di credito Visa Business inclusa e strumenti per gestire le fatture in modo efficiente, Tot è la scelta ideale per le imprese che cercano una soluzione bancaria digitale e conveniente.

Conto aziendale completo

Tot offre un conto aziendale completo con IBAN italiano, che permette di gestire bonifici SEPA, SDD (Direct Debit), pagamenti F24, collegamenti a Entratel e Fisconline per il pagamento delle deleghe I24 al commercialista, pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite pagoPA e pagamenti tramite RiBa. Queste funzionalità consentono alle aziende di gestire facilmente le proprie entrate e uscite finanziarie.

Carta di Credito Visa Business

Un’altra delle caratteristiche distintive di Tot è la carta di credito Visa Business inclusa nel pacchetto. Questa carta è versatile e adatta alle esigenze aziendali. Dispone di avanzati sistemi di sicurezza, consente acquisti online e offline in modalità tradizionale o contactless, e può essere utilizzata con servizi come Google Pay e Apple Pay. Inoltre, attivando il plafond, offre la possibilità di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi.

Gestione amministrativa semplificata

Tot offre uno strumento moderno per semplificare la gestione amministrativa e contabile aziendale. Indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica utilizzato, Tot consente di importare automaticamente le fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con un solo clic. Questo processo efficiente riduce il carico di lavoro amministrativo e consente alle aziende di risparmiare tempo prezioso.

Tutela dei fondi

Tot ha una partnership solida con Banca Sella, una delle più grandi banche private italiane. Questa collaborazione consente a Tot di utilizzare i servizi di banking di Banca Sella e di rispettare la normativa bancaria. Inoltre, Banca Sella è la banca depositaria dei fondi dei clienti Tot e aderisce al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, garantendo la protezione dei capitali dei clienti fino a 100.000 Euro.

