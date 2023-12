Tot: un conto aziendale per semplificare tutto

Tot è un conto aziendale online realizzato in collaborazione con Banca Sella con IBAN italiano e possibilità di effettuare bonifici SEPA online fino a 250.000€, SDD, F24, pagoPA e RiBa. Ti permette di gestire incassi e pagamenti direttamente in un’unico posto e con un solo canone.

Tot: tutti i dettagli del conto corrente per le aziende

Ecco le caratteristiche principali del conto corrente aziendale Tot.

Carta di credito Visa Business

Con Tot hai a disposizione una carta di credito Visa Business che integra i sistemi di sicurezza più avanzati e ti permette di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless, oppure anche tramite i portafogli digitali Google Pay o Apple Pay. Regoli comodamente i massimali periodici di spesa e prelievo dalla tua area privata, sospendendola e riattivandola quando vuoi.

Tutti i movimenti sono verificati con PIN virtuale e codice OTP, con messaggio di riepilogo finale. Non mancano assicurazioni che coprono in caso di furto di denaro contante o furto di beni acquistati, nonché infortuni e piccoli imprevisti di viaggio. Con i chargeback sei anche tutelato da frodi o addebiti non autorizzati, indipendentemente dall’importo della transazione.

Gestione amministrativa semplificata

La specialità di Tot è la semplificazione. Hai a disposizione uno strumento per importare automaticamente le tue fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con 1 semplice click. Alla stessa maniera puoi creare in automatico un bonifico SEPA precompilato e programmabile, con tutti i dati necessari già inseriti. Inoltre sei in grado di importare automaticamente sul tuo account fatture e corrispettivi, in modo da avere a disposizione tutti i dati perfettamente sincronizzati con l’agenzia delle entrate.

Assistenza clienti

Tot mette a disposizione dei consulenti sempre pronti ad aiutarti e guidarti in ogni tuo passo sulla piattaforma o a rispondere a tutte le tue richieste per ottenere maggiori informazioni sui servizi offerti. Inoltre il supporto clienti è sempre raggiungibile tramite chat, via email o attraverso la community ufficiale.

Puoi richiederlo in pochi minuti attraverso la pagina ufficiale per averlo attivo in poco tempo.

