Con Total hai VPN e ANTIVIRUS a meno di 2€ al mese

Grazie a Total Security attivi sul tuo dispositivo una VPN illimitata a meno di 2 euro al mese, grazie all’80% di sconto, e ricevi in regalo TotalAV, l’antivirus che protegge i tuoi dispositivi da qualsiasi minaccia, e Total Adblock, la soluzione che rimuove automaticamente tutte le pubblicità. Cosa stai aspettando ancora? Acquista subito questa offerta! Si tratta di un’occasione imperdibile.
TotalVPN è la soluzione che tutti cercano quando si parla di VPN. Attivarla sui tuoi dispositivi significa ottenere una connessione crittografata. In altre parole, non lascerai impronte digitali nella rete, ma renderai anonime e irrintracciabili le tue attività online. Inoltre, non avrai più perdite di DNS mantenendo il completo anonimato, anche se la connessione viene interrotta, grazie a kill switch. Inoltre, hai migliaia di server in oltre 90 paesi:
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Croazia
- Repubblica Ceca
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Ungheria
- Islanda
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Lussemburgo
- Moldova
- Paesi Bassi
- Norvegia
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Slovacchia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Ucraina
- Regno Unito
- Argentina
- Brasile
- Cile
- Colombia
- Perù
- Hong Kong
- Israele
- Giappone
- Malesia
- Filippine
- Pakistan
- Singapore
- Corea del Sud
- Taiwan
- Thailandia
- Turchia
- EAU – Dubai
- Australia
- Sudafrica
- Stati Uniti
Total non è solo VPN, ma anche Antivirus e Adblocker
Oltre alla VPN illimitata per una connessione anonima, Total include in regalo, a soli 1,59 euro al mese, un potente antivirus in grado di proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware e molto altro ancora con una licenza TotalAV. Questo antivirus assicura una protezione impenetrabile grazie alle sue funzionalità complete e avanzate.
- Anti-malware: un motore avanzato che protegge il tuo mondo digitale da qualsiasi infezione causata dai molti tipi di malware.
- Anti-ransomware: una soluzione che evita che diventi vittima di attacchi dannosi che crittografano i file degli utenti e chiedono un riscatto per decrittografarli.
- Anti-spyware: una funzionalità che ti protegge dai software spia che raccolgono le tue informazioni per condividerle con entità che ne traggono vantaggio economico.
- Anti-adware: un’opzione che blocca l’adware, il software creato per pubblicizzarti in modo aggressivo, scaricato spesso inconsapevolmente e difficile da rimuovere.