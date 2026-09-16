 Con Total hai VPN e ANTIVIRUS a meno di 2€ al mese
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Con Total hai VPN e ANTIVIRUS a meno di 2€ al mese

Scegliendo Total ottieni VPN e Antivirus sui tuoi dispositivi con meno di 2€ al mese grazie all'80% di sconto incluso il potente Adblock.
Con Total hai VPN e ANTIVIRUS a meno di 2€ al mese
Sicurezza VPN
Scegliendo Total ottieni VPN e Antivirus sui tuoi dispositivi con meno di 2€ al mese grazie all'80% di sconto incluso il potente Adblock.
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Grazie a Total Security attivi sul tuo dispositivo una VPN illimitata a meno di 2 euro al mese, grazie all’80% di sconto, e ricevi in regalo TotalAV, l’antivirus che protegge i tuoi dispositivi da qualsiasi minaccia, e Total Adblock, la soluzione che rimuove automaticamente tutte le pubblicità. Cosa stai aspettando ancora? Acquista subito questa offerta! Si tratta di un’occasione imperdibile.

Scegli Total per la tua sicurezza

TotalVPN è la soluzione che tutti cercano quando si parla di VPN. Attivarla sui tuoi dispositivi significa ottenere una connessione crittografata. In altre parole, non lascerai impronte digitali nella rete, ma renderai anonime e irrintracciabili le tue attività online. Inoltre, non avrai più perdite di DNS mantenendo il completo anonimato, anche se la connessione viene interrotta, grazie a kill switch. Inoltre, hai migliaia di server in oltre 90 paesi:

  • Austria
  • Belgio
  • Bulgaria
  • Croazia
  • Repubblica Ceca
  • Danimarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Germania
  • Grecia
  • Ungheria
  • Islanda
  • Irlanda
  • Italia
  • Lettonia
  • Lussemburgo
  • Moldova
  • Paesi Bassi
  • Norvegia
  • Polonia
  • Portogallo
  • Romania
  • Slovacchia
  • Spagna
  • Svezia
  • Svizzera
  • Ucraina
  • Regno Unito
  • Argentina
  • Brasile
  • Cile
  • Colombia
  • Perù
  • Hong Kong
  • Israele
  • Giappone
  • Malesia
  • Filippine
  • Pakistan
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Taiwan
  • Thailandia
  • Turchia
  • EAU – Dubai
  • Australia
  • Sudafrica
  • Stati Uniti

Total non è solo VPN, ma anche Antivirus e Adblocker

Oltre alla VPN illimitata per una connessione anonima, Total include in regalo, a soli 1,59 euro al mese, un potente antivirus in grado di proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware e molto altro ancora con una licenza TotalAV. Questo antivirus assicura una protezione impenetrabile grazie alle sue funzionalità complete e avanzate.

Scegli Total per la tua sicurezza
  • Anti-malware: un motore avanzato che protegge il tuo mondo digitale da qualsiasi infezione causata dai molti tipi di malware.
  • Anti-ransomware: una soluzione che evita che diventi vittima di attacchi dannosi che crittografano i file degli utenti e chiedono un riscatto per decrittografarli.
  • Anti-spyware: una funzionalità che ti protegge dai software spia che raccolgono le tue informazioni per condividerle con entità che ne traggono vantaggio economico.
  • Anti-adware: un’opzione che blocca l’adware, il software creato per pubblicizzarti in modo aggressivo, scaricato spesso inconsapevolmente e difficile da rimuovere.

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Pubblicato il 16 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 set 2026
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