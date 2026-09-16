Con Total hai VPN e ANTIVIRUS a meno di 2€ al mese

Grazie a Total Security attivi sul tuo dispositivo una VPN illimitata a meno di 2 euro al mese, grazie all’80% di sconto, e ricevi in regalo TotalAV, l’antivirus che protegge i tuoi dispositivi da qualsiasi minaccia, e Total Adblock, la soluzione che rimuove automaticamente tutte le pubblicità. Cosa stai aspettando ancora? Acquista subito questa offerta! Si tratta di un’occasione imperdibile.

TotalVPN è la soluzione che tutti cercano quando si parla di VPN. Attivarla sui tuoi dispositivi significa ottenere una connessione crittografata. In altre parole, non lascerai impronte digitali nella rete, ma renderai anonime e irrintracciabili le tue attività online. Inoltre, non avrai più perdite di DNS mantenendo il completo anonimato, anche se la connessione viene interrotta, grazie a kill switch. Inoltre, hai migliaia di server in oltre 90 paesi:

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Irlanda

Italia

Lettonia

Lussemburgo

Moldova

Paesi Bassi

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ucraina

Regno Unito

Argentina

Brasile

Cile

Colombia

Perù

Hong Kong

Israele

Giappone

Malesia

Filippine

Pakistan

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Thailandia

Turchia

EAU – Dubai

Australia

Sudafrica

Stati Uniti

Total non è solo VPN, ma anche Antivirus e Adblocker

Oltre alla VPN illimitata per una connessione anonima, Total include in regalo, a soli 1,59 euro al mese, un potente antivirus in grado di proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware e molto altro ancora con una licenza TotalAV. Questo antivirus assicura una protezione impenetrabile grazie alle sue funzionalità complete e avanzate.

Anti-malware : un motore avanzato che protegge il tuo mondo digitale da qualsiasi infezione causata dai molti tipi di malware.

: un motore avanzato che protegge il tuo mondo digitale da qualsiasi infezione causata dai molti tipi di malware. Anti-ransomware : una soluzione che evita che diventi vittima di attacchi dannosi che crittografano i file degli utenti e chiedono un riscatto per decrittografarli.

: una soluzione che evita che diventi vittima di attacchi dannosi che crittografano i file degli utenti e chiedono un riscatto per decrittografarli. Anti-spyware : una funzionalità che ti protegge dai software spia che raccolgono le tue informazioni per condividerle con entità che ne traggono vantaggio economico.

: una funzionalità che ti protegge dai software spia che raccolgono le tue informazioni per condividerle con entità che ne traggono vantaggio economico. Anti-adware: un’opzione che blocca l’adware, il software creato per pubblicizzarti in modo aggressivo, scaricato spesso inconsapevolmente e difficile da rimuovere.