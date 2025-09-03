Total VPN: sicurezza completa con VPN, Antivirus e Adblock a soli 1,59 € al mese

Navigare in sicurezza e senza limiti non è mai stato così semplice. Total VPN propone un bundle esclusivo che unisce VPN, antivirus e Adblock a un prezzo mai visto prima: solo 1,59 € al mese, il prezzo più basso dell’anno con uno sconto dell’80% sul prezzo standard. Un’offerta unica per navigare online senza pensieri, proteggendo i tuoi dati e accedendo a tutti i contenuti che desideri, ovunque ti trovi.

Navigazione sicura e protetta

La VPN di Total Security utilizza protocolli di crittografia avanzata per proteggere ogni attività online. Password, dati bancari e informazioni personali vengono schermati da tracker e provider, offrendo un’autentica barriera digitale. È la soluzione ideale per chi gestisce transazioni online, lavora in smart working o semplicemente desidera tutelare la propria privacy.

Protezione nelle reti pubbliche

Collegarsi a reti Wi-Fi in aeroporti, alberghi o caffè comporta rischi significativi. La VPN rende invisibile il traffico scambiato, impedendo che dati sensibili possano essere intercettati da terzi. Un ulteriore livello di sicurezza che consente di navigare ovunque con la stessa tranquillità che si avrebbe a casa.

Libertà senza confini

Con oltre 50 server superveloci sparsi tra America, Europa, Asia e Oceania, la VPN di Total Security ti permette di superare restrizioni geografiche. Così potrai accedere a siti, app e streaming altrimenti irraggiungibili nel tuo Paese.

Antivirus e Adblock inclusi

A rendere il pacchetto ancora più competitivo c’è la protezione completa da virus e malware, oltre al blocco automatico di pubblicità e tracker invasivi. Tutto questo senza costi aggiuntivi, su più dispositivi contemporaneamente: smartphone, tablet e computer.

I vantaggi dell’offerta di Total VPN

Prezzo promozionale: 1,59 € al mese , il più basso dell’anno

Bundle completo: VPN, antivirus e Adblock inclusi

Multi-dispositivo: protezione attiva su tutti i device personali

Affidabilità certificata: valutazione “Ottimo” su Trustpilot con oltre 4 stelle

Garanzia di rimborso e assistenza clienti dedicata

Un pacchetto professionale, conveniente e studiato per chi vuole il massimo della sicurezza informatica senza compromessi. Per conoscere l’offerta completa di Total VPN clicca qui.