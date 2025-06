TotalAV: antivirus pluripremiato a soli 29 euro per il primo anno

TotalAV è un piano di protezione premium che ha ottenuto i migliori punteggi nei test di rilevamento malware del settore. Disponibile per PC, Mac e iOS, oggi puoi averlo a soli 29 euro per il primo anno invece di 99 e poi decidere se rinnovare alla scadenza.

Con TotalAV potrai contare su un antivirus completo capace di offrirti una protezione in tempo reale che verifica download, installazioni e file eseguibili allo scopo di controllare che non siano infetti. Eventuali minacce saranno immediatamente eliminate, con la possibilità di configurare le scansioni in modo programmatico in maniera da mantenere il tuo sistema sempre al sicuro.

Inoltre, l’antivirus si preoccupa della tua privacy rimuovendo tutti i cookie di tracciamento del browser per eliminare ogni traccia della tua attività online e monitora in modo proattivo il tuo indirizzo e-mail personale inviandoti notifiche in caso di compromissione deei dati.

100% compatibile con Windows, Mac, iOS e Android, il piano Premium include anche strumenti per l’ottimizzazione del sistema e la pulizia del disco, oltre a funzionalità che migliorano la gestione e le prestazioni del tuo browser preferito. Acquista ora il piano da 1 anno a soli 29 euro.