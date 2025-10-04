 TotalAV: l'unico antivirus che ti regala anche la VPN e che costa solo 19€ all'anno
Non perdere questa occasione unica: l'antivirus TotalAV super completo ti aspetta a soli 19€ annui, anche con la VPN integrata. Scopri come averlo.
A volte nei nostri PC si celano i nostri beni più preziosi: foto, video, documenti e lavoro. Proteggere questi file è fondamentale: fallo con TotalAV – l’antivirus più completo ed economico in circolazione, oggi a soli 19€ per tutto il primo anno di utilizzo. Scopri come attivarlo e tutte le sue caratteristiche continuando a leggere.

Protezione massima per i tuoi dispositivi… e i tuoi ricordi

TotalAV è l’unico antivirus che ti garantisce un pool di servizi blindati e unici nel loro genere: dal “semplice” (ma sempre efficace) bloccaggio dei virus, ransomware e malware, fino ad avere una VPN dedicata veloce e iper sicura, che ti permette di navigare senza alcuna restrizione geografica e di proteggere al contempo i tuoi dati ovunque tu sia. Nessun problema quindi nel connettersi da Wi-Fi e reti pubbliche: tutta la tua navigazione è protetta al 100% con TotalAV. Acquistando il pacchetto avrai anche AdBlock integrato, che ti permette di dimenticare pop-up, pubblicità e banner. Questo significa navigare senza problemi e, soprattutto… senza frustrazioni.

Con questa combinazione, ogni tua sessione online diventa più sicura, più veloce e più libera, senza compromessi. Lo paghi meno di quanto spenderesti per una serata al fast food. Ma a differenza di un menù maxi, qui non ingrassi: guadagni sicurezza, libertà e tranquillità online. L’Ultra Deal non dura per sempre. Se vuoi approfittare del prezzo speciale di 19€ per il primo anno, corri sul sito ufficiale di TotalAV e attivalo subito. Dopo, potrai rilassarti: alla tua protezione ci pensa lui. Inoltre, questo prezzo non è certo un “dato di fatto”: i 19€ annuali puoi averli grazie all’incredibile sconto dell’80% attivo ancora per poco tempo. Naviga sicuro, protetto e tranquillo con i servizi all’avanguardia di TotalAV: questa è un’occasione davvero da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 ott 2025

Roberta Bonori
4 ott 2025
