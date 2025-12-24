 TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto
VPN con antivirus e AdBlock inclusi a un prezzo mai visto. È la promo TotalAV VPN, che puoi sottoscrivere a soli 1,59 euro al mese con un incredibile sconto dell’80%, ma soltanto per un periodo di tempo limitato.

Approfitta della promo TotalAV

Tutti i vantaggi di una VPN sicura e privata

Grazie a TotalAV VPN, la tua connessione è sempre crittografata e al sicuro da occhi esterni, proteggendo così dati personali, password e altre attività online. Si tratta di un servizio avanzato che offre crittografia completa in qualsiasi occasione.

Un esempio? Quando utilizzi Wi-Fi pubblici, come bar o aeroporti: i rischi aumentano notevolmente. La VPN TotalAV aggiunge un livello di protezione extra che rende il traffico illeggibile per terzi, così puoi navigare in totale sicurezza.

Inoltre, puoi aggirare qualsiasi limite geografico grazie agli oltre 50 server superveloci che ti permettono di collegarti a diversi Paesi e accedere così a siti web o cataloghi di servizi streaming altrimenti inaccessibili.

Risparmia l’80% con TotalAV

La promozione TotalAV non si ferma alla VPN: nel pacchetto trovi anche l’antivirus TotalAV per proteggere il tuo PC da malware e virus e un AdBlock che rimuove automaticamente gli annunci più fastidiosi. Un’unica soluzione per protezione integrata e navigazione pulita.

TotalAV ora è al prezzo più basso dell’anno: approfitta dell’80% di sconto disponibile per un periodo limitatissimo. Il prezzo sarà così di soli 1,59 euro al mese per il primo anno di abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 dic 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
24 dic 2025
