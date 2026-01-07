 TotalAV Premium 2026: antivirus completa a prezzo super scontato
Con TotalAV Premium hai un antivirus in grado di proteggere PC e smartphone dalle minacce più pericolose del web. Ora costa solo 19€.
Sicurezza Antivirus
Proteggere dispositivi e dati personali è ormai indispensabile, e TotalAV Premium 2026 nasce proprio per offrire una difesa completa e moderna contro le minacce digitali. Si tratta di una suite di sicurezza avanzata, in grado di fornire una protezione a 360°.

Molto semplice da utilizzare e con in dotazione anche dei tool per la tutela dell’identità online, l’antivirus di TotalAV ora è in sconto a soli 19€ invece di 99€ per il primo anno di utilizzo. Vediamo meglio quali sono le caratteristiche di questo software.

Cosa mette a disposizione TotalAV antivirus

Il cuore della protezione è l’antivirus in tempo reale, progettato per monitorare costantemente il sistema. Ogni file scaricato, installato o avviato viene controllato automaticamente, mentre il database delle minacce viene aggiornato ogni ora, così da riconoscere anche i pericoli più recenti.

A questo si affianca il modulo di rimozione dei malware, che elimina virus, spyware, trojan e altre minacce capaci di compromettere dati sensibili o rallentare il dispositivo.

TotalAV Premium non si limita però alla sola difesa. La navigazione quotidiana diventa più fluida grazie a Total Adblock, che spazza via banner e pubblicità invasive, mentre WebShield agisce come uno scudo contro siti dannosi, tentativi di phishing e truffe online. Le scansioni intelligenti programmabili permettono inoltre di automatizzare i controlli di sicurezza senza intervenire manualmente.

La compatibilità è totale: la suite può essere utilizzata su Windows, macOS, Android e iOS. TotalAV Premium 2026 è quindi un pacchetto completo per la sicurezza digitale, ideale per chi vuole proteggere dispositivi e identità online spendendo poco. Approfittarne ora significa pagare solo 19€ invece di 99.

Pubblicato il 7 gen 2026

Stop alle chat libere su Roblox: serve la verifica dell’età

Grave vulnerabilità per Samsung Magician: aggiornare subito

Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro

Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese

