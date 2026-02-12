TotalAV Premium 2026: antivirus pluripremiato in sconto dell'80%

Tra le offerte più interessanti dedicate alla sicurezza informatica spicca in questo momento quella su TotalAV Premium 2026, antivirus pluripremiato noto per la sua capacità di individuare e rimuovere le minacce digitali.

Ora la licenza annuale beneficia di uno sconto di 80 euro: è possibile acquistare il software a 19 euro invece dei consueti 99 euro.

TotalAV Premium ti dà sicurezza avanzata ad un prezzo d’occasione

La versione aggiornata al 2026 offre difesa in tempo reale contro virus, malware e tentativi di attacco online, oltre a strumenti pensati per salvaguardare la privacy e rendere più sicure le attività di navigazione e acquisto sul web. Compresa c’è anche una VPN illimitata, con 50 server disponibili in tutto il mondo.

Il sistema analizza costantemente download, installazioni e file eseguibili per individuare eventuali minacce. Se rileva comportamenti sospetti, interviene automaticamente eliminando i rischi prima che possano compromettere il dispositivo. Tra le funzioni integrate troviamo anche un blocco pubblicità che rende la navigazione più pulita e meno invasiva, migliorando l’esperienza sui siti visitati.

Da menzionare anche la tecnologia WebShield, attiva in modo continuo per contrastare phishing, ransomware e tentativi di furto di dati personali. Gli utenti possono inoltre programmare scansioni intelligenti a intervalli regolari, mantenendo il sistema sempre monitorato senza dover intervenire manualmente.

TotalAV Premium 2026 è compatibile con numerosi dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, smartphone Android e iPhone, così da proteggere l’intero ecosistema digitale con un’unica soluzione.

Grazie allo sconto attuale, la licenza annuale di TotalAV Premium 2026 è disponibile a 19 euro per un periodo limitato. Per maggiori dettagli e per l’acquisto basta andare sul sito di TotalAV.