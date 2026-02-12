 TotalAV Premium 2026: antivirus pluripremiato in sconto dell'80%
Con TotalAV Premium metti in cassaforte la tua sicurezza e privacy informatica. Al prezzo scontato di 19€ invece di 99€, per un anno.
Sicurezza Antivirus
Tra le offerte più interessanti dedicate alla sicurezza informatica spicca in questo momento quella su TotalAV Premium 2026, antivirus pluripremiato noto per la sua capacità di individuare e rimuovere le minacce digitali.

Ora la licenza annuale beneficia di uno sconto di 80 euro: è possibile acquistare il software a 19 euro invece dei consueti 99 euro.

Vai all’offerta di TotalAV

TotalAV Premium ti dà sicurezza avanzata ad un prezzo d’occasione

La versione aggiornata al 2026 offre difesa in tempo reale contro virus, malware e tentativi di attacco online, oltre a strumenti pensati per salvaguardare la privacy e rendere più sicure le attività di navigazione e acquisto sul web. Compresa c’è anche una VPN illimitata, con 50 server disponibili in tutto il mondo.

Il sistema analizza costantemente download, installazioni e file eseguibili per individuare eventuali minacce. Se rileva comportamenti sospetti, interviene automaticamente eliminando i rischi prima che possano compromettere il dispositivo. Tra le funzioni integrate troviamo anche un blocco pubblicità che rende la navigazione più pulita e meno invasiva, migliorando l’esperienza sui siti visitati.

Da menzionare anche la tecnologia WebShield, attiva in modo continuo per contrastare phishing, ransomware e tentativi di furto di dati personali. Gli utenti possono inoltre programmare scansioni intelligenti a intervalli regolari, mantenendo il sistema sempre monitorato senza dover intervenire manualmente.

TotalAV Premium 2026 è compatibile con numerosi dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, smartphone Android e iPhone, così da proteggere l’intero ecosistema digitale con un’unica soluzione.

Grazie allo sconto attuale, la licenza annuale di TotalAV Premium 2026 è disponibile a 19 euro per un periodo limitato. Per maggiori dettagli e per l’acquisto basta andare sul sito di TotalAV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 feb 2026

Edoardo D'amato
Pubblicato il
12 feb 2026
