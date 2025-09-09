TotalAV Premium in sconto: un anno di antivirus a soli 19€

Oggi mettere al sicuro dispositivi e informazioni personali è essenziale, ma con l’attuale promozione diventa anche conveniente. TotalAV Premium è infatti disponibile al prezzo speciale di 19€ per il primo anno, con un risparmio di 80€ rispetto al costo pieno di 99€.

L’abbonamento comprende due licenze extra per garantire la stessa protezione anche a smartphone e tablet, insieme a strumenti dedicati all’ottimizzazione del PC, inclusi senza spese aggiuntive. L’offerta si attiva in pochi secondi sul sito ufficiale di TotalAV .

TotalAV Premium: sicurezza avanzata e performance migliori per il tuo PC

TotalAV Premium non è solo un antivirus tradizionale, ma un vero ecosistema di cybersicurezza pensato per chi desidera difesa completa e prestazioni elevate. Ogni file scaricato, installato o aperto viene sottoposto ad analisi immediata, così da bloccare sul nascere virus, trojan, spyware e ransomware. È possibile impostare scansioni programmate che mantengono il sistema sempre sotto controllo, senza bisogno di azioni manuali.

La protezione non riguarda solo i malware: il software rimuove i cookie di tracciamento, garantendo una navigazione più riservata, e monitora costantemente la presenza di eventuali violazioni dei dati personali, avvisando l’utente in caso di compromissioni.

A questo si aggiungono funzioni mirate all’ottimizzazione del dispositivo, che permettono di liberare spazio, migliorare la velocità generale del computer e rendere l’esperienza d’uso più fluida. La compatibilità multipiattaforma consente inoltre di utilizzare TotalAV su Windows, Mac, Android e iOS, così da coprire tutti i dispositivi principali.

Con la promozione in corso, con appena 19€ si ottiene un anno di protezione premium per fino a tre device, unendo sicurezza, privacy e performance in un’unica soluzione affidabile e conveniente.