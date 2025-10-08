TotalAV: protezione completa con VPN, antivirus e AdBlock all'80% di sconto

Tutti, ogni giorno, lasciamo tracce online: mentre lavoriamo, vediamo un film o compriamo qualcosa online. La nuova offerta TotalAV ti protegge a a tutto tondo, è facile da usare e alla portata di tutti. In che modo? Con soli 1,59 euro al mese, oltre alla VPN di TotalAV, avrai inclusi anche l’antivirus e l’Adblock, senza spendere un centesimo in più, con un risparmio totale dell’80%.

Tutti i vantaggi del pacchetto TotalAV

Come funziona la VPN di TotalAV? Ti consente di navigare in rete in modo protetto e riservato: i tuoi dati sono criptati e nessuno può spiare le tue azioni online. È una sicurezza in più, soprattutto quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche nei bar, negli hotel o in aeroporto. E se ti piace seguire serie TV o film in streaming, la VPN ti dà la possibilità di vedere i tuoi contenuti preferiti anche fuori dall’Italia.

A rendere l’offerta ancora più interessante c’è Total Adblock, che elimina in automatico le pubblicità più irritanti e i pop-up intrusivi. Incluso nel costo troviamo anche TotalAV Antivirus, che difende in tempo reale il tuo PC o smartphone da software dannosi, virus e altri pericoli del web. Se c’è un problema, sarai avvisato subito.

TotalAV è una proposta completa, pensata per chi cerca sicurezza in ogni situazione. Anche l’offerta è allettante, perché otterrai tutto questo con una spesa di soli 1,59 euro al mese. In più, c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati: se non sei contento del servizio, puoi disdire entro un mese dall’acquisto. Non farti scappare l’80% di sconto online.