 TotalAV: protezione e privacy completa per chi usa ogni giorno PC e smartphone
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

TotalAV: protezione e privacy completa per chi usa ogni giorno PC e smartphone

TotalAV mette a disposizione un piano di sicurezza e privacy digitale tra i migliori in commercio, scontato dell'80% grazie al Black Friday.
TotalAV: protezione e privacy completa per chi usa ogni giorno PC e smartphone
Sicurezza Antivirus VPN
TotalAV mette a disposizione un piano di sicurezza e privacy digitale tra i migliori in commercio, scontato dell'80% grazie al Black Friday.

Tra lavoro da remoto, streaming, acquisti online e pagamenti digitali, PC e smartphone potrebbero incappare in ogni momento nei pericoli del web. Per questo serve una soluzione di sicurezza solida e semplice da gestire: TotalAV è esattamente questo.

Il software in questione nasce per chi vuole tenere al riparo i propri dati senza complicazioni tecniche, proteggendo ogni dispositivo da virus, truffe e attacchi mirati. Con il Black Friday, ora costa l’80% in meno, ovvero 19€ per un anno di utilizzo invece di 99€. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio le funzionalità principali di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Le funzioni principali di TotalAV Premium

Le minacce digitali puntano sempre più spesso a rubare dati personali, password e informazioni economiche. TotalAV integra diversi strumenti che bloccano queste azioni fin dal primo tentativo.

Il pacchetto include:

  • Difesa attiva contro virus, malware e ransomware;
  • WebShield, ovvero il sistema che intercetta i siti dannosi prima che si aprano;
  • Protezione anti-phishing contro email e link costruiti per ingannare;
  • Total Adblock per eliminare e pubblicità invasive dalla navigazione online;
  • VPN illimitata per navigare in maniera 100% anonima e sbloccare piattaforme geo-bloccate.

Il tutto, lo ribadiamo, al prezzo scontato di 19€ per il primo anno, l’equivalente di 1,59€ al mese. In più, puoi anche contare su una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Per attivare il piano basta andare sul sito di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Salesforce: rubati dati di oltre 200 aziende

Salesforce: rubati dati di oltre 200 aziende
Sturnus ruba i messaggi di WhatsApp e Telegram

Sturnus ruba i messaggi di WhatsApp e Telegram
Garante Privacy, cosa è accaduto: la versione di Guido Scorza

Garante Privacy, cosa è accaduto: la versione di Guido Scorza
Surfshark: -88% e 3 mesi gratis di VPN premium per il Black Friday

Surfshark: -88% e 3 mesi gratis di VPN premium per il Black Friday
Salesforce: rubati dati di oltre 200 aziende

Salesforce: rubati dati di oltre 200 aziende
Sturnus ruba i messaggi di WhatsApp e Telegram

Sturnus ruba i messaggi di WhatsApp e Telegram
Garante Privacy, cosa è accaduto: la versione di Guido Scorza

Garante Privacy, cosa è accaduto: la versione di Guido Scorza
Surfshark: -88% e 3 mesi gratis di VPN premium per il Black Friday

Surfshark: -88% e 3 mesi gratis di VPN premium per il Black Friday
Edoardo D'amato
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti