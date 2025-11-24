TotalAV: protezione e privacy completa per chi usa ogni giorno PC e smartphone

Tra lavoro da remoto, streaming, acquisti online e pagamenti digitali, PC e smartphone potrebbero incappare in ogni momento nei pericoli del web. Per questo serve una soluzione di sicurezza solida e semplice da gestire: TotalAV è esattamente questo.

Il software in questione nasce per chi vuole tenere al riparo i propri dati senza complicazioni tecniche, proteggendo ogni dispositivo da virus, truffe e attacchi mirati. Con il Black Friday, ora costa l’80% in meno, ovvero 19€ per un anno di utilizzo invece di 99€. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio le funzionalità principali di TotalAV.

Le funzioni principali di TotalAV Premium

Le minacce digitali puntano sempre più spesso a rubare dati personali, password e informazioni economiche. TotalAV integra diversi strumenti che bloccano queste azioni fin dal primo tentativo.

Il pacchetto include:

Difesa attiva contro virus, malware e ransomware ;

; WebShield , ovvero il sistema che intercetta i siti dannosi prima che si aprano;

, ovvero il sistema che intercetta i siti dannosi prima che si aprano; Protezione anti-phishing contro email e link costruiti per ingannare;

contro email e link costruiti per ingannare; Total Adblock per eliminare e pubblicità invasive dalla navigazione online;

per eliminare e pubblicità invasive dalla navigazione online; VPN illimitata per navigare in maniera 100% anonima e sbloccare piattaforme geo-bloccate.

Il tutto, lo ribadiamo, al prezzo scontato di 19€ per il primo anno, l’equivalente di 1,59€ al mese. In più, puoi anche contare su una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. Per attivare il piano basta andare sul sito di TotalAV.