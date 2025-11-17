TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese

Il Black Friday è arrivato e TotalAV lancia una promo da non perdere per chi cerca sicurezza e privacy online. Approfitta ora dell’80% di sconto sul piano VPN, che crolla a soli 1,59 euro al mese per un anno. Ci sono anche due servizi inclusi gratuitamente: Total AdBlock e Total Antivirus, oltre alla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Massima tutela per i tuoi dati con TotalAV

La VPN di TotalAV utilizza crittografia avanzata, in grado di nascondere le attività online dell’utente. Password, informazioni bancarie e qualsiasi tipo di dato sensibile resteranno completamente privati, in qualsiasi momento. Un vantaggio, ad esempio, quando si utilizzano reti pubbliche non protette, come all’interno di bar oppure hotel.

TotalAV VPN non è utile soltanto in tema sicurezza, ma anche per aggirare le limitazioni geografiche spesso applicate da e per l’estero. Grazie alla VPN, puoi raggiungere piattaforme o siti web normalmente non disponibili nel tuo Paese, oppure accedere a cataloghi streaming esteri senza trovarti fisicamente fuori da confini nazionali.

Questo è possibile grazie agli oltre 50 server ad alta velocità messi a disposizione da TotalAV, che garantiscono connessioni rapide e stabili. La VPN è disponibile per tutti i principali sistemi operativi e dispositivi, così puoi utilizzarla in qualsiasi momento della giornata.

Nell’offerta sono inclusi gratuitamente TotalAdblock e TotalAV Antivirus. Il primo elimina automaticamente gli annunci indesiderati, migliorando l’esperienza complessiva; il secondo protegge da malware e virus mantenendo il PC al sicuro.

Grazie alla promozione Black Friday attiva, TotalAV VPN è in offerta a 1,59 euro al mese per un anno, pari a 19 euro complessivamente, grazie a uno sconto dell’80%. Puoi annullare quando vuoi. Non sei sicuro? Puoi sempre recedere e chiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione.