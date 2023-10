Totally Killer: guarda il film in streaming

Metà commedia e metà horror, Totally Killer da oggi è in streaming gratis su Prime Video per chi ha un abbonamento Prime attivo. Accolto positivamente dalla critica, ma al tempo stesso accusato di plagio dal registea Todd Strauss-Schulson che nel 2015 ha girato The Final Girls, è il più classico degli slasher movie.

Come vedere in streaming Totally Killer

Come descriverlo? Metti in un frullatore un folle assassino in libertà, la notte di Halloween, un gruppo di adolescenti, un luna park abbandonato e viaggi nel tempo, poi accendi. Di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale (in inglese, ma il film è doppiato in italiano).

Quando lo spregevole “Killer delle Sedicenni”, 35 anni dopo la carneficina, torna per reclamare un’altra vittima, la diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka) viaggia accidentalmente indietro nel tempo fino al 1987, determinata a bloccare l’assassino.

È una produzione Amazon Studios, disponibile in esclusiva streaming su Prime Video con supporto alla risoluzione 4K Ultra HD e alla tecnologia X-Ray della piattaforma. Kiernan Shipka (già vista in Mad Men e Le terrificanti avventure di Sabrina), Olivia Holt e Julie Bowen fanno parte del cast di attori, mentre la regia è di Nahnatchka Khan. La durata della pellicola è pari a 1 ora e 45 minuti. Il rating assegnato è 16+ per violenza, uso di stupefacenti, uso di alcol, scene con fumatori, linguaggio volgare, contenuto sessuale .

Per vedere il film è sufficiente un abbonamento Prime attivo.

