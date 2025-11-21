 TotalVPN con antivirus e adblock scontati dell'80%: promozione Black Friday
TotalVPN lancia un’offerta Black Friday imperdibile: solo 1,59 euro al mese con l’80% di sconto. Antivirus e adblock sono inclusi gratuitamente.
Oggi, tutelare la propria identità e le proprie informazioni sensibili è diventata una priorità. Anche per questo, la promozione Black Friday lanciata da TotalVPN è così conveniente: a soli 1,59 euro al mese, 80% di sconto, otterrai una VPN ultra-sicura e due strumenti di sicurezza gratuiti, un Adblocker e un antivirus.

TotalVPN: risparmia subito l’80%

Crittografia avanzata per tutti i tuoi dispositivi

TotalVPN assicura crittografia di altissimo livello. Attivando la VPN, la tua navigazione viene immediatamente cifrata: un meccanismo che nasconde le tue attività online, rendendoti completamente anonimo. Tutte le tue informazioni personali saranno criptate e inaccessibili a chiunque.

La potenza di una VPN si misura anche nella sua rete di server. TotalVPN vanta oltre 50 server superveloci distribuiti strategicamente, per performance eccezionali e zero rallentamenti. Connettersi a un server in un altro Paese, inoltre, ti permette di accedere a siti web e contenuti con restrizioni geografiche.

La VPN ti TotalAV è accessibile su tutti i principali sistemi operativi – dal PC allo smartphone, fino al tablet. Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei Wi-Fi pubblici, come quelli di bar, aeroporti e hotel, notoriamente vulnerabili. Con TotalVPN, non correrai più alcun rischio.

Ottieni TotalVPN a soli 1,59 euro al mese

Inclusi nel prezzo troviamo anche due strumenti di sicurezza aggiuntivi, ma essenziali: TotalAV antivirus, che protegge il tuo dispositivo da virus e altre minacce, e TotalAV Adblock, che rimuove automaticamente tutti gli annunci pubblicitari durante la navigazione.

Abbonandoti a TotalVPN, ottieni di fatto un pacchetto sicurezza completo a un prezzo irrisorio. Grazie alla promo Black Friday, tutto questo ti costerà soltanto 1,59 euro al mese. Uno sconto del ben 80%, relativo al primo anno di abbonamento. Inclusa nel prezzo anche una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, per provare i servizi senza alcun rischio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

