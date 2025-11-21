TotalVPN con antivirus e adblock scontati dell'80%: promozione Black Friday

Oggi, tutelare la propria identità e le proprie informazioni sensibili è diventata una priorità. Anche per questo, la promozione Black Friday lanciata da TotalVPN è così conveniente: a soli 1,59 euro al mese, 80% di sconto, otterrai una VPN ultra-sicura e due strumenti di sicurezza gratuiti, un Adblocker e un antivirus.

Crittografia avanzata per tutti i tuoi dispositivi

TotalVPN assicura crittografia di altissimo livello. Attivando la VPN, la tua navigazione viene immediatamente cifrata: un meccanismo che nasconde le tue attività online, rendendoti completamente anonimo. Tutte le tue informazioni personali saranno criptate e inaccessibili a chiunque.

La potenza di una VPN si misura anche nella sua rete di server. TotalVPN vanta oltre 50 server superveloci distribuiti strategicamente, per performance eccezionali e zero rallentamenti. Connettersi a un server in un altro Paese, inoltre, ti permette di accedere a siti web e contenuti con restrizioni geografiche.

La VPN ti TotalAV è accessibile su tutti i principali sistemi operativi – dal PC allo smartphone, fino al tablet. Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei Wi-Fi pubblici, come quelli di bar, aeroporti e hotel, notoriamente vulnerabili. Con TotalVPN, non correrai più alcun rischio.

Inclusi nel prezzo troviamo anche due strumenti di sicurezza aggiuntivi, ma essenziali: TotalAV antivirus, che protegge il tuo dispositivo da virus e altre minacce, e TotalAV Adblock, che rimuove automaticamente tutti gli annunci pubblicitari durante la navigazione.

Abbonandoti a TotalVPN, ottieni di fatto un pacchetto sicurezza completo a un prezzo irrisorio. Grazie alla promo Black Friday, tutto questo ti costerà soltanto 1,59 euro al mese. Uno sconto del ben 80%, relativo al primo anno di abbonamento. Inclusa nel prezzo anche una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, per provare i servizi senza alcun rischio.