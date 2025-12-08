 TotalVPN taglia i prezzi dell'80% e ti regala adblock e antivirus
TotalVPN in offerta con sconto dell’80%. A soli 1,59 euro al mese, per il primo anno, ricevi anche due strumenti sicurezza extra senza costi.
Sicurezza VPN
Nuova offerta speciale TotalAV per la sua VPN, che ti permette di proteggere la tua identità e i tuoi dispositivi con uno sconto dell’80%. In più, riceverai gratuitamente un adblock e antivirus. Ecco tutti i dettagli della promozione.

Attiva TotalVPN all’80% di sconto

Come funziona TotalVPN?

TotalVPN utilizza crittografia potente, capace di mantenere le tue attività online sempre invisibili. Così sei protetto da hacker e malintenzionati di qualsiasi tipo, che cercano nuove occasioni per spiare i dati degli utenti.

Ciò avviene specialmente nelle reti Wi-Fi più esposte, come quelle degli aeroporti: qui entra in gioco la sicurezza extra avanzata di TotalAV, che difende password e dati bancari, rendendoli incomprensibili a chiunque cerchi di intercettarli.

Altri vantaggio, TotalVPN permette di superare restrizioni geografiche e blocchi imposti da terzi. Così puoi collegarti ai tuoi servizi streaming preferiti, siti web altrimenti bloccati e anche social network ovunque ti trovi nel mondo,

TotalVPN: meno di 2 euro per il primo anno

Il servizio è compatibile con la maggior parte dei dispositivi, Windows, macOS, Android e iOS. Sono presenti oltre 50 server internazionali, che assicurano performance sempre elevate. Nella promozione sono compresi senza costi aggiuntivi anche TotalAV Antivirus e Total Adblock, strumenti che proteggono da malware e rimuovono annunci invasivi.

Grazie alla promozione a tempo limitato, puoi sottoscrivere TotalVPN a soli 1,59 euro al mese, pari a 19 euro. L’offerta è valida in via promozionale per il primo anno; al termine del periodo, si rinnoverà a prezzo pieno. Hai comunque sempre la possibilità di annullare quando preferisci e puoi sempre contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 dic 2025

