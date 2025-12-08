TotalVPN taglia i prezzi dell'80% e ti regala adblock e antivirus

Nuova offerta speciale TotalAV per la sua VPN, che ti permette di proteggere la tua identità e i tuoi dispositivi con uno sconto dell’80%. In più, riceverai gratuitamente un adblock e antivirus. Ecco tutti i dettagli della promozione.

Come funziona TotalVPN?

TotalVPN utilizza crittografia potente, capace di mantenere le tue attività online sempre invisibili. Così sei protetto da hacker e malintenzionati di qualsiasi tipo, che cercano nuove occasioni per spiare i dati degli utenti.

Ciò avviene specialmente nelle reti Wi-Fi più esposte, come quelle degli aeroporti: qui entra in gioco la sicurezza extra avanzata di TotalAV, che difende password e dati bancari, rendendoli incomprensibili a chiunque cerchi di intercettarli.

Altri vantaggio, TotalVPN permette di superare restrizioni geografiche e blocchi imposti da terzi. Così puoi collegarti ai tuoi servizi streaming preferiti, siti web altrimenti bloccati e anche social network ovunque ti trovi nel mondo,

Il servizio è compatibile con la maggior parte dei dispositivi, Windows, macOS, Android e iOS. Sono presenti oltre 50 server internazionali, che assicurano performance sempre elevate. Nella promozione sono compresi senza costi aggiuntivi anche TotalAV Antivirus e Total Adblock, strumenti che proteggono da malware e rimuovono annunci invasivi.

Grazie alla promozione a tempo limitato, puoi sottoscrivere TotalVPN a soli 1,59 euro al mese, pari a 19 euro. L’offerta è valida in via promozionale per il primo anno; al termine del periodo, si rinnoverà a prezzo pieno. Hai comunque sempre la possibilità di annullare quando preferisci e puoi sempre contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.