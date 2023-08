Come vedere Tottenham-Manchester United in streaming

Tottenham-Manchester United porta nella cornice dell’impianto Hotspur Stadium lo spettacolo della Premier League. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 19 agosto alle ore 18:30, con la possibilità di vederla in streaming su NOW. Due big del torneo, una contro l’altra, per definire ambizioni e prospettive della nuova stagione.

Premier League: guarda Tottenham-Manchester United in streaming

La classifica del campionato inglese, dopo la prima giornata, vede gli Spurs fermi a un solo punto, in conseguenza al pareggio per 2-2 maturato nella trasferta all’esordio con il Brentford. A punteggio pieno invece i Reds, che hanno battuto per 1-0 il Wolverhampton di fronte al loro pubblico.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su NOW accompagnati dalla telecronaca in italiano.

Diamo uno guardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Postecoglou e ten Hag, dovrebbero schierare dal primo minuto. Ci sono diverse vecchie conoscenze del campionato italiano.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario, Emerson, Romero, van de Ven, Udogie, Skipp, Bissouma, Kulusevski, Maddison, Son, Richarlison;

Manchester United (4-2-3-1): Onana, Wan Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Mount, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Rashford.

Il pronostico dei bookmaker dà per favoriti gli ospiti, nonostante il fattore campo. Si prospetta comunque una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

