Come vedere Tottenham-Milan in streaming

Tottenham-Milan è l’ottavo di Champions League che, per le due squadre, vale una stagione intera. La formazione italiana parte da una situazione di vantaggio, avendo battuto gli avversari 1-0 nel match di andata a San Siro. La cornice londinese dell’Hotspur Stadium sarà però completamente diversa e ogni distrazione potrebbe costare cara. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 8 marzo e sarà possibile seguire la gara in esclusiva su Prime Video, anche dall’estero.

Tottenham-Milan: guarda la partita in streaming

I tifosi rossoneri e tutti coloro che desiderano guardare la partita lo possono fare grazie alla diretta sulla piattaforma Amazon, con collegamento a partire dalle 19:30 e la telecronaca di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Ci saranno gli interventi da bordocampo di Alessia Tarquino e Alessandro Alciato e, come sempre in queste occasioni, non mancherà la conduzione di Giulia Mizzoni, questa volta in compagnia di Claudio Marchisio, Alessandro Nesta e Clarence Seedorf. La visione è gratis per tutti coloro con abbonamento Prime attivo.

Gli inglesi sono arrivati agli ottavi di finale dopo aver chiuso il gruppo D al primo posto, davanti all’Eintracht. Percorso differente per i milanesi, secondi nel gruppo E dietro al Chelsea.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori italiani, Conte e Pioli, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Tottenham (3-4-2-1): Forster, Romero, Sanchez, Lenglet, Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic, Son, Richarlison, Kane;

Milan (3-4-2-1): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias, Bennacer, Tonali, T. Hernandez, Diaz, Leao, Giroud.

I novanta minuti di Londra (più eventuali supplementari e rigori) assegneranno il passaggio ai quarti. La composizione del tabellone con le migliori otto del torneo è in programma per venerdì 17 marzo, con il sorteggio che deciderà le tappe del cammino fino alla finale di Istanbul.

Come vedere Tottenham-Milan dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da Prime Video (come si legge sul sito ufficiale), all’interno dell’Unione Europea è possibile accedere agli stessi contenuti disponibili nel proprio paese di residenza. In viaggio è comunque bene prestare attenzione alla sicurezza, soprattutto se la connessione avviene mediante reti pubbliche, condivise o sconosciute.

