TP-Link Archer C80: 1900Mbps a poco più di metà prezzo

Se la scelta di un buon router ti mette in difficoltà, oggi abbiamo un’offerta davvero sensazionale da proporti. Si tratta del TP-Link Archer C80, un dispositivo ad alte prestazioni ideale per ogni esigenza che raggiunge oggi il suo minimo storico su Amazon rappresentando un best buy.

Router TP-Link Archer C80: caratteristiche tecniche

Il C80 è un router pensato sia per l’utilizzo domestico che professionale in piccoli uffici o attività commerciali. Il design è decisamente minimale, in una veste completamente nera, dove nella parte posteriore trovano posto le 4 antenne esterne. Si tratta di quattro antenne beamforming ad alto guadagno, in grado di garantire una velocità combinata in Wi-Fi fino a 1900Mbps. Il router utilizza, infatti, un sistema dual band, ma non mancano 4 porte RJ45 Gigabit LAN, rendendolo pienamente compatibile con le reti in Fibra. La configurazione e la gestione sono estremamente semplici ed intuitive grazie all’app Tether disponibile sia per Android che iOS. Questa consente, con qualche veloce passaggio guidato, di configurare la rete in pochi minuti. Un dispositivo decisamente efficace per estendere la portata della connessione wireless, ed ottenere il massimo da quella via cavo.

Non manca il supporto ad alcune funzionalità essenziali per garantire le massime prestazioni ad ogni dispositivo connesso, come il MU-MIMO 3×3. Questa garantisce un trasferimento stabile e sempre al massimo delle capacità attraverso la gestione intelligente della banda. La ragione per cui lo riteniamo un prodotto perfetto anche per locali di grandi dimensioni, è la compatibilità con i sistemi mesh di TP-Link. L’area di copertura, infatti, può essere ulteriormente estesa attraverso i satelliti OneMesh configurabili anch’essi tramite app in pochi secondi. Dal punto di vista della sicurezza TP-Link non ha trascurato nulla, integrando la possibilità di generare una rete guest così da condividere la connessione con gli ospiti salvaguardando la privacy. Inoltre, non manca il parental control che consente di decidere i siti accessibili, gli orari, la durata della navigazione e tutto ciò che concerne la protezione dei più piccoli.

È possibile acquistare il TP-Link Archer C80 su Amazon a soli 43,99 euro, prezzo più basso mai registrato, con uno sconto di addirittura il 45% per un risparmio di ben 36 euro sul prezzo di listino.