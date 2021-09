TP-Link Deco M5: tanta potenza per il Wi-Fi con un formato ultra compatto

In questo articolo ti riportiamo un’offerta sensazionale su uno dei migliori kit Wi-Fi mesh disponibili sul mercato. Si tratta del TP-Link Deco M5, una soluzione capace di aumentare notevolmente la copertura, con un design estremamente discreto, ideale per ogni esigenza.

Kit Wi-Fi mesh TP-Link Deco M5: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal design, la soluzione di TP-Link è una delle più compatte attualmente in commercio. Il kit si compone di 3 dispositivi: un router e due satelliti. Questi offrono una copertura complessiva di ben 500m2, ideale per appartamenti di grandi dimensioni o locali commerciali, anche su più livelli. La velocità offerta raggiunge i 1267Mbps grazie al sistema dual band, perfettamente compatibile quindi con le connessioni in Fibra. La configurazione è estremamente semplice grazie all’app Deco che in pochi e semplici passaggi guidati, permette di avere la rete pronta in qualche minuto. Tuttavia, nel caso si dovesse riscontrare una qualsiasi difficoltà, TP-Link offre un servizio di assistenza locale gratuito. Una soluzione decisamente interessante per sopperire alle zone buie lasciate dal modem principale.

Naturalmente, quando si parla di rete è fondamentale anche la sicurezza, argomento quanto mai attuale. Per questo TP-Link ha integrato HomeCare basato su Trend Micro, per proteggere la privacy e la sicurezza di tutti gli utenti connessi. A questo si aggiungono alcune feature interessanti per garantire la massima qualità della connessione, come la funzione QoS (Quality of Service) che consente di assegnare la banda e la priorità di ogni singolo dispositivo connesso. Non manca neanche l’integrazione con l’assistente vocale Alexa di Amazon e IFTTT in modo da gestire completamente le impostazioni da remoto e con la propria voce. In conclusione, un pacchetto completo, sia dal punto di vista hardware che delle funzionalità, ideale per dare una marcia in più alla propria rete senza fili.

Grazie ad uno sconto del 33%, il kit TP-Link Deco M5 è acquistabile su Amazon a soli 199,99 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.