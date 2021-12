Tp-Link M7350: l'hotspot 4G ideale per i professionisti

Se necessiti di una connessione perfetta anche fuori casa, l’acquisto di un hotspot è inevitabile. Oggi ti riportiamo l’ottima offerta su uno dei migliori hotspot 4G attualmente disponibili sul mercato per il rapporto qualità/prezzo: il TP-Link M7350 disponibile a soli 53,99 euro su Amazon.

Hotspot mobile Tp-Link M7350: caratteristiche tecniche

Il design del TP-Link M7350 è piuttosto minimale, ma decisamente pratico. Possiede un pulsante centrale per accensione/spegnimento e un ottimo display a colori che fornisce tutti i dati sulla rete, oltre che lo stato della batteria. L’utilizzo è estremamente semplice dato che arriva preconfigurato per ogni operatore disponibile in Italia. Basta infatti inserire la scheda SIM nell’apposito vano, ed una volta acceso sarà già pronto all’utilizzo. La batteria fornisce ben 8 ore di autonomia, il che consente di coprire un’intera giornata lavorativa. La ricarica avviene tramite cavo USB, che però può essere collegato al PC o anche ad un power bank così da avere un’autonomia nettamente superiore. Non manca un’applicazione dedicata, TP-Link MiFi App, che consente di gestire tutte le impostazioni direttamente dai dispositivi collegati.

Il protocollo utilizzato è il 4G Cat4 che garantisce velocità fino a 150Mbps in download e fino a 50Mbps in upload. Uno degli aspetti più interessanti però è lo slot per una memory card microSD. Questa consente di condividere musica, foto e video con tutti gli utenti connessi alla rete. Nel caso di un utilizzo professionale, sarà possibile condividere i documenti di lavoro con una semplicità e velocità incredibile. In sostanza si tratta di uno dei dispositivi più versatili del settore, con un prezzo decisamente accessibile. Una scelta perfetta per i professionisti e ideale per chi desidera una buona connessione sempre a portata di mano.

Grazie allo sconto del 23%, il Tp-Link M7350 è disponibile su Amazon a soli 53,99 euro per un risparmio di 16 euro sul prezzo di listino.