Tp-Link Powerline kit: super sconto Black Friday

Il Black Friday di Amazon è partito, e le offerte sono davvero moltissime. In questo articolo vogliamo proporvi un prezzo stracciato su uno degli accessori più utili quando si parla di connessione: il kit Tp-Link Powerline TL-WPA4220. Questo piccolo accessorio vi permetterà di portare la connessione Internet in qualsiasi stanza a prescindere dalla distanza dal modem.

Tp-Link Powerline WPA4220: caratteristiche tecniche

Il funzionamento di questo accessorio è davvero interessante, in quanto trasferisce la connessione ad Internet sulla rete elettrica. È sufficiente collegare il ricevitore ad una presa elettrica ed al modem attraverso un cavo LAN. A questo punto l’intera casa sarà già completamente coperta della rete. Non dovremo fare altro che collegare un extender ad una presa elettrica all’interno dell’area in cui necessitiamo della connessione ad internet. L’extender fornirà sia una rete Wi-Fi che cablata grazie alle porte RJ45.

Molto interessante è la possibilità di aggiungere ulteriori ripetitori in un secondo momento. Tp-Link infatti mette a disposizione numerosi dispositivi da aggiungere al kit iniziale per portare la rete in ogni angolo della casa a seconda delle nostre esigenze. Si tratta quindi di un kit estremamente utile nei casi in cui la distanza tra il dispositivo da connettere ed il modem è piuttosto elevata, ragione per cui i semplici extender non basterebbero a fare da ponte. Ad un prezzo di soli 47,59 euro su Amazon, con uno sconto del 36% sul prezzo di listino, è un ottimo affare che questa giornata di sconti propone.