TP-Link RE305: un extender Wi-Fi al top ad un prezzo stracciato

Oggi ti riportiamo un’interessante offerta su un ottimo Wi-Fi extender che raggiunge in occasione del Black Friday il suo minimo storico. Stiamo parlando del TP-Link RE305, un ripetitore dual band in grado di fornire prestazioni eccezionali, adattandosi ad ogni circostanza, scontato in occasione del Black Friday di Amazon.

Extender Wi-Fi TP-Link RE305: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, ma decisamente compatto in una veste completamente bianca. Ottimo il profilo che presenta su ogni lato fori di ventilazione per agevolare la dissipazione del calore. Due le antenne esterne ad alto guadagno che garantiscono la migliore velocità e, soprattutto, stabilità della rete wireless. La configurazione, come di consueto, è estremamente semplice: una volta inserito l’extender nella presa elettrica, basterà premere il tasto WPS posto sopra. Dopo aver fatto lo stesso sul modem principale, la rete sarà pronta all’utilizzo e potrai connetterti mantenendo nome e password invariati. Molto comodo, inoltre, Smart LED, un piccolo pannello con diverse spie che aiutano a trovare la posizione ottimale in cui collocare l’extender.

Per quanto riguarda le velocità offerte, si tratta di un dispositivo dual band capace di raggiungere fino a 1200Mbps di velocità combinata. Pienamente compatibile quindi anche con le connessioni in Fibra. Non manca tuttavia una porta ethernet che consente di utilizzare l’extender come vero e proprio router. Attraverso la connessione via cavo, infatti, otterrai la massima stabilità e velocità della rete senza dispersioni. Eccezionale l’applicazione dedicata Tether App che consente di gestire tutte le impostazioni anche da remoto attraverso i dispositivi mobili. Tuttavia, il TP-Link RE305 possiede anche la funzione di Access Point, che consente di creare una vera e propria rete nuova, così da ottenere una connessione dedicata esclusivamente ai tuoi dispositivi. Chiude la compatibilità con OneMesh, l’ecosistema TP-Link per le reti mesh che consente di utilizzare l’extender come satellite per generare una copertura nettamente più ampia.

Grazie ad uno sconto del 35%, il TP-Link RE305 può essere acquistato su Amazon a soli 25,99 euro per un risparmio di 14 euro sul prezzo di listino.