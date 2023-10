TP-Link RE700X: MEGA sconto del 30% su Amazon

Se stai cercando di potenziare la tua rete Wi-Fi senza dover fare buchi nel portafoglio, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, il ripetitore Wi-Fi TP-Link RE700X è in super sconto del 30%. Ma affrettati, l’offerta è limitata! Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 69,99 euro.

TP-Link RE700X: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Per ottenere il massimo dalle sue prestazioni, consigliamo di utilizzare il RE700X con un router MIMO WiFi 6 AX3000 MU. Grazie alla tecnologia WiFi 6, questo ripetitore offre velocità più elevate, tempi di latenza inferiori e può gestire più connessioni contemporaneamente. Il 1024-QAM garantisce un throughput dati più veloce del 25% rispetto al WiFi di ultima generazione, consentendoti di goderti lo streaming 4K e i giochi senza interruzioni, ovunque tu sia nella tua casa.

Una delle caratteristiche eccezionali del TP-Link RE700X è la sua capacità di creare una rete mesh con il router TP-Link OneMesh. Questo significa che puoi avere segnali forti anche nelle aree più difficili da raggiungere. Grazie ai suoi 4 amplificatori ad alte prestazioni, il RE700X invia segnali potenti in tutte le stanze, permettendoti di navigare in internet, guardare film o giocare online senza problemi.

Ma il TP-Link RE700X è più di un semplice ripetitore Wi-Fi. Puoi trasformare la tua connessione Internet cablata in un access point wireless 2×2 MIMO dual band, semplicemente collegando un cavo Ethernet alla sua porta dedicata. Questo ripetitore è dotato anche di una porta LAN Gigabit per integrare dispositivi di rete cablati come console di gioco e smart TV nella tua rete wireless.

In conclusione, se la tua casa ha 3-4 stanze e desideri una connessione Wi-Fi veloce e stabile, il TP-Link RE700X è la scelta perfetta. Approfitta dell’offerta del 30% di sconto su Amazon oggi stesso e goditi una connessione senza interruzioni in tutta la casa. Non perdere l’opportunità di liberare la tua connessione, al prezzo speciale di soli 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.