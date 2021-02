TP-Link TL-MR6400, router 4G in offerta su Amazon

Per condividere la connessione LTE tra più dispositivi è sempre meglio utilizzare un router, come il TP-Link TL-MR6400 disponibile in offerta su Amazon. Il dispositivo, che supporta tutti gli operatori telefonici italiani, può essere acquistato al prezzo di 66,99 euro.

TP-Link TL-MR6400: connessione 4G a 150 Mbps

Il router TP-Link TL-MR6400 è facilmente trasportabile grazie alle sue ridotte dimensioni (202x141x33,6 millimetri) e alla possibilità di rimuovere le due antenne esterne (altre due sono all’interno). Sul retro, oltre al connettore dell’alimentatore, ci sono i pulsante per accensione, reset e attivazione/disattivazione WiFi, quattro porte LAN 10/100 Mpbs (una permette di collegare un modem) e ovviamente lo slot per la micro SIM.

Il router supporta gli standard WiFi 802.11b/g/n a 2,4 GHz, le crittografie WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK, le reti 3G a 900/2100 MHz e le reti 4G a 800/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz. Può essere utilizzato per condividere la connessione LTE tra un massimo di 32 dispositivi.

La gestione avviene tramite l’interfaccia web o l’app Tether per Android e iOS. Basta una micro SIM, accendere il router, specificare il PIN e scegliere il profilo dell’operatore telefonico. Non mancano ovviamente le tradizionali funzionalità di un router, tra cui DHCP, Port Forwarding, Dynamic DNS, Firewall e VPN.

Il TP-Link TL-MR6400 è la soluzione perfetta per rimanere sempre connessi a casa, in ufficio e in viaggio. Può essere acquistato su Amazon a 66,99 euro.