Extender Wi-Fi, router e AP a meno di 13 euro

Torna in offerta uno degli accessori più utili, ed economici, presenti sul catalogo di Amazon. Stiamo parlando del Wi-Fi Repeater Sooteway, un dispositivo dal prezzo decisamente contenuto, ma ottimo per sopperire in casa alle zone buie lasciate dal modem principale.

Extender Wi-Fi Sooteway: caratteristiche tecniche

Come la maggior parte dei dispositivi in questa categoria, il suo utilizzo è piuttosto semplice. Basta collegare l’extender ad una qualsiasi presa elettrica nel raggio del modem principale. Attraverso il tasto WPS, in un semplice passaggio, sarà possibile connettere il ripetitore al modem. Fatto questo basterà connettersi alla rete, la cui copertura sarà ampliata nell’intera stanza. Nome e password della rete rimarranno invariati, lasciando semplicemente che il segnale riesca a raggiungere un’area maggiore, senza intaccare in alcun modo le impostazioni di rete.

Tuttavia se dovesse sorgere la necessità di avere una rete privata, l’apparecchio di Sooteway può essere tranquillamente utilizzato come AP (Access Point). Basterà infatti selezionare questa modalità direttamente dal ripetitore, il quale una volta connesso al modem genererà una nuova rete. Ciò significa che password e nome della rete saranno diversi, ottenendo così una connessione dedicata esclusivamente ai nostri dispositivi. Non manca infine una porta RJ45 che permette di utilizzare l’extender come router, connettendo quindi un dispositivo tramite cavo ethernet. In questo modo otterremo naturalmente maggiori velocità e stabilità rispetto alla connessione wireless.

Amazon propone l’extender a soli 12,74 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino.