Tra i buoni propositi per il 2023 c’è una VPN in particolare

Tra i buoni propositi per l’anno appena iniziato, c’è quello di installare sui dispositivi la VNP di NordVPN.

Le VPN sono reti virtuali protette e sicure che mascherano e nascondono il traffico Web degli utenti proteggendo in questo modo la loro privacy durante la navigazione.

Perché proprio NordVPN? È una delle migliori in circolazione e in grado di difendere gli utenti dalle possibili minacce che gravitando nel Web, partendo dalla raccolta dei dati per finalità di marketing da parte degli ISP usando la cronologia di navigazione.

Una volta che un utente si è connesso tramite NordVPN, sarà protetto da governi, hacker, siti Web, aziende, ISP.

NordVPN tra i buoni propositi per il 2023

Chiunque ha messo tra i buoni propositi per il 2023 NordVPN, per utilizzarla fin da subito dovrà accedere a questa pagina e cliccare su Approfitta dell’offerta per acquistarla a prezzo scontato del 63%, ottenendo anche in cambio 3 mesi aggiuntivi gratuiti.

In questo modo gli utenti avranno installato nei loro dispositivi uno strumento che li proteggerà durante la connessione alle reti pubbliche e agli hotspot condivisi, che sono le situazioni favorevoli agli hacker per sottrarre loro le informazioni personali.

NordVPN potrebbe anche essere un regalo gradito a un familiare o a un amico in quanto con un solo account si possono proteggere fino a 6 dispositivi.

Inoltre, l’app è facile da usare e non è necessario neanche che gli utenti siano esperti di crittografia per utilizzare NordVPN. È sufficiente che scelgano un server e si connettano.

Poi è adatta per tutti i tuoi dispositivi, in quanto può essere installata non soltanto sullo smartphone, ma anche sul tablet, sul computer portatile, sulla smart TV e sul router.

Infine, è importante puntualizzare una cosa: ci sono ancora diversi utenti che ritengono l’uso della VPN illegale. Non è così.

L’uso è assolutamente legale, a patto però che venga usata in conformità alle leggi vigenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.