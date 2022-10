Tra i tanti cloud storage, perché usare NordLocker conviene

Tra i tanti strumenti di crittografia là fuori, NordLocker rappresenta il non plus ultra sia per gli utenti privati che per le aziende. Si tratta di un cloud storage crittografato in modo illimitato e totalmente gratuito.

NordLocker è disponibile sia come app desktop che web e supporta i sistemi operativi Windows e Mac. Inoltre di recente è stata rilasciata la versione mobile dell’app.

L’app Web possiede un’interfaccia molto ben progettata, facile da usare tramite semplici funzioni. Si possono caricare, eliminare, rinominare, scaricare e visualizzare sia file che cartelle.

Per impostazione predefinita, file e cartelle vengono visualizzate in ordine alfabetico ma, volendo, si può modificare e ordinarli per dimensione, tipologia o data.

Invece, l’interfaccia desktop di NordLocker è molto pulita ed è molto simile a Esplora file di Windows. Il menu si trova a sinistra, mentre in alto è presente la barra degli indirizzi con il percorso del file.

La crittografia dei file avviene tramite la creazione di un apposito armadietto, che è abbastanza semplice. Basta soltanto cliccare su “Aggiungi” a lato di “I miei armadietti”, dare un nome all’armadietto e salvarlo nel cloud.

Come funziona il cloud storage

Tutti gli armadietti creati nel cloud storage possono essere condivisi dall’applicazione desktop. Per modificare un file, basta aprirlo e la modifica è già pronta per essere completata.

Per caricare i file degli armadietti si può utilizzare la funzione di trascinamento della selezione, che rende il processo abbastanza semplice.

Prima del caricamento, NordLocker chiederà se verrà crittografato e spostato il file originale oppure se si desidera creare una copia da crittografare. Tutto avviene in entrambi i casi istantaneamente.

Per quanto riguarda la sicurezza offerta da NordLocker, viene usata la crittografia a conoscenza zero, che impedisce agli stessi membri del team dell’app cloud di accedere ai dati.

Per acquistare NordLocker scegliendo il profilo tariffario migliore, basta entrare qui. Attualmente è in essere un’offerta speciale con cui si risparmia il 53% sul prezzo d’acquisto.

