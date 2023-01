Tra le protezioni PC, un password manager non può mancare: ecco quale

Non c’è dubbio che l’aumento degli utenti che navigano su Internet ha reso l’ambiente virtuale molto più pericoloso che in passato, rendendo necessario l’uso di varie protezioni PC.

Le minacce sono all’ordine del giorno sia per chi utilizza un PC Windows o Mac oppure un dispositivo mobile Android o iOS.

Quindi, è necessario munirsi di tutte le protezioni possibili per proteggere i propri dati e la propria privacy.

Per poter raggiungere tale obiettivo, ovviamente, è necessario affidarsi ai migliori software attuali per innalzare una barriera tra i dispositivi e gli hacker che tentano di entrarvi dentro per rubare qualsiasi cosa di loro interesse.

Non stiamo parlando soltanto di software antivirus o VPN, ma anche di password manager, ossia servizi che proteggono i dati di accesso degli utenti a siti Web, social media e home banking.

Uno dei servizi migliori in tal senso è quello offerto da 1Password.

Tra le varie protezioni PC c’è anche 1Password

Le protezioni PC, ma anche di altri dispositivi, devono essere su più livelli. Quindi, è necessario che siano dotati di software in grado di bloccare tutte le attuali minacce.

L’obiettivo è quello di massimizzare la privacy e mettere al sicuro i dati sensibili. Per riuscire a raggiungere tale obiettivo, non è soltanto necessario installare un antivirus per bloccare e rimuovere i malware, ma anche una VPN per proteggere la privacy online.

A queste due soluzioni se ne aggiunge una terza: 1Password, software password manager che mette al sicuro in un vault protetto da crittografia tutte le chiavi di accesso ai siti Web e le credenziali di pagamento.

Accedendo a questa pagina, si può provare il servizio gratuitamente cliccando su Prova 1Password gratis. La prova gratuita è di 14 giorni.

Terminato questo periodo, si pagheranno 2,65 euro al mese per il servizio base e 4,75 euro per quello Families.

Tutti gli account 1Password includono l’installazione su dispositivi illimitati, il servizio 1Password Watchtower, la crittografia avanzata AES-256 e un portafoglio digitale per archiviare in modo sicuro informazioni bancarie online e accessi alle carte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.