Trade Republic ti REGALA il 2% sulla liquidità non investita

Con Trade Republic investi la somma che vuoi e in più ottieni il 2% di interesse annuo sulla tua liquidità non investita. Apri un conto subito e inizia a proteggere i tuoi risparmi dall’inflazione e dalla svalutazione dilagante. In un’unica soluzione trovi tantissime opzioni di trading e investimento long term.

Estremamente conveniente, questa piattaforma exchange mette a disposizione circa 4.600 piani di risparmio gratuiti. Questo vuol dire che avrai tantissime opportunità per costruire con il tuo patrimonio futuro. Scegli di investire automaticamente in azioni, ETF o criptovalute e fai crescere i tuoi risparmi a lungo termine.

Tutti i piani di risparmio con Trade Republic sono gratuiti e automatizzati. Inoltre, ogni operazione è semplice e flessibile. Potrai automatizzare i tuoi investimenti e interromperli quando vuoi, senza alcuna difficoltà o complicazione. Fai tap sull’opzione in cui vuoi investire. Scegli la frequenza con la quale investire. Immetti l’importo che desideri investire regolarmente.

Trade Republic dà valore ai tuoi risparmi

Aprendo un conto con Trade Republic affidi i tuoi risparmi a un istituto finanziario regolamentato da BaFin in Germania. Inoltre, qualsiasi deposito viene garantito fino a 100.000 euro. Ciò vuol dire che le tue finanze hanno valore per questo exchange che offre una sicurezza approfondita e regolamentata in Europa.

Affidati a chi ti assicura il 2% di interesse annuo sulla tua liquidità non investita. La piattaforma ti verserà gli interessi maturati tutti i mesi. Potrai prelevare dal conto qualsiasi importo e in qualsiasi momento, purché disponibile. L’offerta è dedicata a tutti i conti con dimensioni fino a 50.000 euro. Forse ti starai chiedendo se si tratta di una banca.

Trade Republic Bank – spiega l’istituto finanziario – è una società d’intermediazione mobiliare (SIM) tedesca. Il tuo denaro è al sicuro con noi: siamo disciplinati da BaFin (l’organo di regolamentazione finanziaria della Germania, equivalente a CONSOB) e dalla Banca Centrale tedesca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.