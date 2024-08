Trade Republic avverte gli utenti dalle frodi online

Trade Republic è un exchange che include una carta di debito e permette la gestione fluida di investimenti e denaro. Con una discreta diffusione in Italia, si sta aggiudicando una buona fetta di adozione nel nostro Paese per i vantaggi che offre e per la possibilità di integrare anche trading in criptovalute, azioni, materie prime e altro. Proprio per questo i cybercriminali non lo hanno risparmiato. Infatti, proprio in questi giorni, Trade Republic ha dovuto avviare una campagna di aler contro le frodi online.

Tutti i suoi clienti sono stati raggiunti da una serie di email per essere avvisati su come comportarsi in modo sicuro per cadere nella trappola dei criminali del web. Questi cercano in tutti i modi di accedere ai conti personali degli utenti per appropriarsi dei loro risparmi. Una pratica ormai assodata che si rivela sempre più spietata e convincente che porta l’utente a lasciarsi truffare senza accorgersene.

Il metodo è quello di inviare email identiche a quelle ufficiali oppure effettuare chiamate spacciandosi per operatori dell’exchange così da sottrarre codici di accesso e password o dettagli sensibili della carta di debito. Ecco perché Trade Republic ha deciso di avvisare tutti i suoi clienti e di dettagliare alcuni consigli per difendersi dalle frodi online.

Trade Republic consiglia come difendersi dalle frodi online

Così anche Trade Republic ha dovuto avvertire i suoi clienti di pericolose frodi online. Nelle email che sta inviando ha inserito una serie di consigli utili per evitare di cadere nella trappola dei cybercriminali. Se da una parte sono destinati ai clienti dell’exchange, questi consigli sono utili a tutti, indipendentemente dall’istituto a cui affidiamo il nostro denaro. Vediamoli insieme:

accedi al tuo account tramite app mobile o sito web ufficiali ;

; non condividere mai i codici di autorizzazione con nessuno, anche se dice di essere un dipendente Trade Republic;

mai i codici di autorizzazione con nessuno, anche se dice di essere un dipendente Trade Republic; condividi i dati della tua carta solo quando effettui un pagamento su sito web sicuro e affidabile ;

; controlla sempre l’estratto conto della tua carta per verificare eventuali acquisti sospetti.

La situazione è pericolosa anche in Italia. Proprio ieri la Polizia Postale ha annunciato di aver fermato attività illecite di truffe online e frodi informatiche in 11 regioni italiane. Queste erano legate a frodi online bancarie, per questo Trade Republic sta avviando una campagna preventiva. Molto bene quindi perché l’informazione è la migliore arma di difesa per gli utenti.