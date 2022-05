Trade Republic, da oggi anche i derivati a portata di app

Trade Republic ha annunciato un interessante ampliamento della propria offerta, servizio riservato ai clienti più esperti e che meglio sanno muoversi su alcuni investimenti di profilo più avanzato e di maggior complessità. Un’offerta fintech per investimenti immediati e dei quali si può detenere pieno controllo, insomma, operando su nuove classi di prodotti che si aggiungono ai tradizionali pacchetti azionari, ETF e di criptovalute. Il tutto potendo operare, tramite l’ apertura di un account Trade Republic, tanto sul Web quanto via app.

Trade Republic, a un click dai derivati

A partire da oggi, infatti, “i clienti più esperti di Trade Republic in Italia potranno fare hedging, diversificare il proprio portafoglio titoli e investire a leva attraverso un’ampia gamma di warrant long e short, knock out e certificati“. Complessivamente significa poter avere accesso a dieci mila prodotti strutturati su azioni, materie prime e indici europei e statunitensi: una vera e propria finestra aperta sul mondo della finanza, insomma, offrendo massima libertà di azione (e massima reattività, aspetto non secondario in tempi di totale incertezza e volatilità).

Così Emanuele Agueci, Country Manager Italia di Trade Republic, spiega la novità ed il suo inquadramento nel contesto del mercato italiano:

Gli italiani hanno una buona conoscenza del mondo degli investimenti, e un ottimo indicatore dell’esperienza del mercato è l’appetito per il trading di derivati – l’Italia è al secondo posto in Europa per il trading di prodotti strutturati. Noi di Trade Republic rispondiamo alle esigenze di un ampio gruppo di clienti, dai principianti che stanno investendo in azioni per la prima volta ai trader esperti. Vogliamo aiutare tutti i clienti a sviluppare e portare avanti la loro strategia di investimento individuale e sappiamo che per gli investitori esperti, questo include anche i derivati.

Una volta aperto il proprio account Trade Republic, ogni utente avrà la possibilità di scegliere il proprio investimento sapendo di dover far fronte semplicemente ad un costo fisso pari a 1 euro per ogni singola operazione: un prezzo minimale per un ventaglio di scelta senza pari, che da oggi si moltiplica grazie ad un’offerta che porta ogni utente a distanza di un solo click dai derivati.

